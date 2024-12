Rastapresten er blitt biskop

Gylver har lenge kledd seg med T-skjorter der PREST er inngravert med store bokstaver. Nå må presten med rastaflettene lage nye skjorter der det står BISKOP. Hun tiltrer i februar, og vil gå inn i rollen med fynd og klem.

Sturla Stålsett, sønn av tidligere biskop i Oslo Gunnar Stålsett, ble sett på som favoritt til å vinne denne gangen. Han tapte mot svigerinnen Kari Veiteberg for sju år siden, men heller ikke nå gikk det hans vei. I Kirkerådets avstemming vant Gylver med overveldende flertall. Hun fikk 13 stemmer mot Stålsetts fire.

Det gis ikke stemmeforklaring i Kirkerådet. Derfor er det vanskelig å si hva som var årsaken til at Stålsett ble vraket til tross for at han lå best an i de innledende rundene.

Det er nærliggende å tenke at valget av Sunniva Gylver har sammenheng med at hun fremstår som en kirkeleder med en bred og en sterk folkelig appell. Dette er sårt tiltrengte egenskaper i bispekollegiet. Selv om hun er sett på som teologisk liberal, nyter hun stor respekt rundt om i Kirke-Norge. Det gjelder også i frikirkelig sammenheng. Hun har vært studentprest, skrevet flere bøker og har hatt rollen som programleder i TV2. I alle sammenhenger har hun frontet kirken med stor begeistring og troverdighet.

Sunniva Gylver har mindre akademisk tyngde enn Stålsett, men Kirkerådet vurderte ikke dette som den viktigste egenskapen nå. De vil ha en som kan kommunisere bredt, både med unge og gamle.

Manglende kjønnsbalanse i ledelsen kan også være en faktor som har virket inn på Kirkerådets valg. I de siste månedene er det skjedd store endringer i Den norske kirkes nasjonale ledelse. Kristin Gunleiksrud Raaum er gått av som lederen av Kirkerådet etter åtte år i vervet, og er blitt erstattet av den mannlige teologiprofessoren Harald Hegstad. I Kirkerådets administrasjon gikk direktør Ingrid Vad Nilsen nylig av med pensjon. Ole-Edvard Wold-Reitan overtok denne posisjonen. I Kirkens hus i Rådhusgata sitter også ledende biskop Olav Fykse Tveit.

Etter mange år med kvinnerevolusjon i Den norske kirke, fremsto ledelsen med ett som svært mannstung. Ved å utnevne Gylver fremfor Stålsett kunne denne oppfatningen korrigeres fremfor å bli forsterket.

Formelt er det ikke noe som tilsier at Oslo biskop har et større lederansvar enn de øvrige biskopene. Det er en stund siden at den satt i denne posisjonen også var lederen for bispekollegiet, men mange opplever fortsatt at lederen i Oslo har en nasjonal rolle i Den norske kirke. Selv om det er Trondheim som er kirkehovedstaden, er det i Oslo kongehuset og de sentrale samfunnsinstitusjonene ligger. Biskopen i Oslo får dermed alltid større oppmerksomhet i mediene enn de øvrige biskopene.

Kirkerådets medlemmer kan også ha blitt påvirket av nepotismedebatten som kom opp i forbindelse med biskopvalget. Det faktum at nærstående i familien Stålsett for tredje gang kunne bli utnevnt, fikk presten Aud Irene Svartvasmo til å skrive en kritisk kommentar i Vårt Land. Den utløste en heftig debatt. Noen mente det var helt upassende å bringe et slik moment i prosessen.

Privat har det ikke vært bare oppturer for Sunniva Gylver. For noen år siden mistet hun sin mann, og før det slet hun med store skader etter en sykkelulykke. Motgangen hun har opplevd kan gjøre henne mer kvalifisert til å gå inn i lederrollen. Erfaring med sorg og empatiske evner vil alltid være etterspurt i kirken.

Sittende biskop Kari Veiteberg går av 17. desember, og Sunniva Gylver tiltrer søndag 23. februar. Som vanlig ved bispeinnsettelser vil det bli mye pomp og prakt ved denne gudstjenesten. Det er neppe det som tiltaler Sunniva Gylver mest, men noe må man tåle for å bli sjefen for de geistlige i Oslo bispedømme.

