Med SV-vind i ryggen

For sjette gang på rad har regjeringspartiene kommet til budsjettenighet med SV. Som jeg har skrevet ved tidligere korsveier: Et godt budsjett har blitt enda bedre. Denne gangen gjelder det justeringen av årets statsbudsjett.

De tre forhandlerne smilte fra øre til øre da forliket ble presentert mandag formiddag. Selv om det hadde blitt forhandlet på overtid, kom partiene i havn i tide til at Stortinget kan fatte vedtakene før politikerne tar sommerferie fredag.

SVs Kari Elisabeth Kaski kunne koste på seg det bredeste gliset. « Nok en gang har vi fått gjennom viktige seire i forhandlinger med regjeringen», sa Kaski og skrøt uhemmet av den største industrielle satsingen på flere tiår. Da snakket hun selvsagt om flytende havvind.

Regjeringens varslede partnerskap om energi og flytende havvind var med dette forliket fylt med konkret innhold. Åslaug Haga i NHO-foreningen Fornybar Norge karakteriserte det som en gledens dag for flytende havvind.

Nå ligger det på bordet et forpliktende støtteprogram til en verdi av 35 milliarder kroner. Dette vil gi Norge elektrisk kraft til å forsterke det grønne skiftet. Programmet vil gi lavere strømpriser til folk og næringsliv. Og det blir ny industriaktivitet langs hele kysten etter hvert som olje- og gassaktiviteten avtar.

SV sørger blant annet for økt barnetrygd til barn over seks år, slik at barnetrygden nå blir lik over hele linja. Tannhelsereformen utvides til også å omfatte 25- og 26-åringer. Husbanken får ytterligere tre milliarder kroner i låneramme, noe som både vil hjelpe flere inn på boligmarkedet og ikke minst hjelpe en byggenæring i krise over kneika. Mye mer kunne ha vært nevnt.

Det er ingen fare for at rentekuttene blir utsatt.

Arbeiderpartiets Tuva Moflag legger vekt på at budsjettet holdes innenfor en ansvarlig økonomisk ramme. Det faktum at det nå blir brukt 1,2 flere oljemilliarder vil knapt merkes i den store sammenhengen. Derfor er det ingen fare for at Norges Bank vil utsette de varslede rentekuttene av den grunn.

SV har denne gangen klart å flytte på tre milliarder kroner for å frigjøre penger til hjertesaker. Vi må ikke glemme at regjeringen også får ryggdekning for sitt opprinnelige reviderte budsjett når Stortinget setter to streker under svaret fredag. Hovedsatsingene er en styrking av Forsvaret pluss mer penger til politiet og sykehusene. For å nevne noe.

Ved tre behandlinger av statsbudsjettene og tre justeringer av disse har SV inngått forlik med regjeringens våpendragere i Stortinget. Målingene viser tydelig at SV har tjent på å skumme fløten mens Ap og Sp sliter. SV har kunnet sole seg i glansen av populære påplussinger, men sluppet å bli stilt til ansvar for det som er vondt og vanskelig.

En rødgrønn flertallsregjering med SV med på laget, ville ventelig ha gjort det bedre samlet enn det som er tilfelle når de rødgrønne i stedet krangler i åpent lende. Men nå får SV, nok en gang, glede av all den gode medvinden. Regjeringen får i beste fall litt sidevind. Et forsvarlig budsjett er det få som bryr seg om, og glemt er regjeringens opprinnelige forslag. Utakk er verdens lønn.

