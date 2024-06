Gi meg Grodagen

Vi som har jobba noen tiår husker «Grodagen». Det var navnet på den feriedagen som ble innført av regjeringen til Gro Harlem Brundtland i 1981. De som har jobba enda noen tiår husker at vedtaket i Ferieloven den gangen faktisk var å utvide ferien med ei hel uke. Men det skulle gjøres gradvis. Det skjedde ikke. Hvor ble det av resten av den femte ferieuka? Den ble druknet av høyrebølgen på åttitallet. Det ble aldri plass i statsbudsjettene til de fire dagene som var prinsipielt vedtatt, men som skulle finansieres etter hvert som de ble innført. Høyre-folk har andre prioriteringer enn arbeidsfolks fritid og har aldri prioritert verken lengre ferier eller kortere arbeidsdager når de har styrt landet.

Uttrykket «Grodagen» ble derfor etablert og var en torn i øret på folk med borgerlige tilbøyeligheter i nærmere 20 år. Da hadde de fått nok og daværende statsminister Kjell Magne Bondevik foreslo faktisk å inndra Grodagen igjen og gå tilbake til kun fire ukers ferie slik som på 70-tallet. Ifølge ham hadde ikke Norge råd til at arbeidsfolk hadde så mye ferie. Altså fire uker og en dag.

Det fant ikke LO seg i og det ble politisk streik. Ikke bare for å beholde Grodagen. Nei, nå var ilden tent. Kravet ble at Norge fullførte innføringen av den femte ferieuka. Den som ble lovet i 1981 men aldri levert.

Resultatet ble fire nye feriedager, istedenfor én mindre. Full seier for Fagbevegelsen og et like knusende nederlag for regjeringen til Bondevik. Disse fire feriedagene ble innført over to år på begynnelsen av 2000-tallet. De står ikke i Ferieloven sammen med resten, men i tariffavtalene. Slik er de utenfor rekkevidde hvis framtidige borgerlige regjeringer på nytt vil prøve å redusere ferien vår. Det betyr dessuten at de som jobber i uorganiserte bedrifter den dag i dag i prinsippet kan ha kun fire uker pluss Grodagen. I praksis har likevel de fleste bedrifter uten tariffavtale innført den femte ferieuka. Så sterk er norsk fagbevegelse.

Selv om Grodagen fortsatt finnes i ferieloven, forsvant navnet ut av dagligtalen da folk fikk fem uker ferie. Det er synd. I ettertid burde LO selvsagt ha streika fram fem dager den gangen for 20 år siden og ikke fire. Da hadde vi hatt fem uker pluss en dag, og Grodagen hadde fått leve. Til glede for arbeidsfolk og til irritasjon for borgerlige politikere. Men det er ikke for sent å gjøre noe med det. Diskusjonen om arbeidstidsreduksjon kommer ikke til å forsvinne, og alternativet til å redusere arbeidstida er å øke forbruket. Det er slik vekst fungerer.

Vi foreslår derfor å utvide ferieloven med én dag, slik vi gjorde i 1981. Gjeninnfør Grodagen. Når vi hadde råd til det for 40 år siden har vi i sannhet råd til det i dag. Det gir en økning av arbeidsfolks velferd. Det er bra for både helse, miljø og klima og det er dessuten en verdig hyllest til en av våre største nålevende politikere, Gro Harlem Brundtland. Mye bedre enn medaljer og monumenter, en betalt fridag fra arbeidet hvert eneste år. Gjeninnfør Grodagen.

