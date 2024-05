Alene på tiltalebenken

De pårørende fortjener at man gjør det man kan for å få et svar, sa aktor da han i Sandnes tinghus la ned påstand om to års fengsel for Jan Helge Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia-saken. Fra før er Andersen dømt til 19 års fengsel for overgrep og drap på Stine Sofie Sørstrønen (8).

Andersen nekter straffskyld, og peker fortsatt, som han har gjort i snart 24 år, på sin tidligere venn Viggo Kristiansen. Og har tilsynelatende fått såpass gehør for det flere steder at det er på sin plass å minne om følgende: Viggo Kristiansen sitter ikke på tiltalebenken. Han er frikjent for alle anklager i Baneheia-saken.

Det er Jan Helge Andersen og bare ham denne rettssaken handler om.





Det tok over 20 år og altfor mange avslag i Gjenopptakelseskommisjonen, men det er ingen tvil om saken. Riksadvokaten, Borgarting lagmannsrett og justisministeren har beklaget uretten Kristiansen ble utsatt for. Han er tilkjent 55 millioner kroner i erstatning, en rekordhøy sum.

Likevel påstår Jan Helge Andersen i retten at Kristiansen var hovedansvarlig for drapsorgien, og får lov til det av retten – og blir sitert på det i mediene. Og i intervjuer.

Det er forståelig at en tiltalt forsvarer seg som best han kan. Det er likevel selsomt å se hvordan det igjen og igjen pekes på Viggo Kristiansen, en frikjent, som ansvarlig for ugjerningen.

Deler av medierapporteringen, men ikke minst debatten i sosiale medier og andre steder på nettet, har som en konsekvens kommet i skade for å gi inntrykk av at Kristiansen likevel kan være skyldig.

Til tross for at det ikke er funnet DNA fra Kristiansen på åstedet eller på de to jentene, samtidig som DNA fra Andersen er funnet på intime deler på dem begge. Til tross for det mye omtalte mobilbeviset, som viser at Kristiansens mobil ikke befant seg på åstedet – og var i bruk i et tidsrom som gjør det umulig for Kristiansen å ha vært til stede.

Og til tross for det faktum, selvsagt, at Kristiansen er frikjent.

Det eneste som knytter Kristiansen til åstedet og drapene, er påstandene til den tidligere kameraten Jan Helge Andersen. Som nå har gjentatt påstander som tilbakevises av bevisene – og er blitt funnet tomme og grunnløse av rettsvesenet.

Så er det selvsagt helt riktig at de pårørende fortjener et svar. De har lenge trodd Viggo Kristiansen var hovedmann. Nå står drapet på Lena Sløgedal Paulsen uoppklart. Det er en situasjon ingen kan leve med.

Dom i saken ventes 2. juli. Denne saken har vært en lang påminnelse om at forhåndsdømming er skadelig, men det er vanskelig å hevde at Jan Helge Andersens troverdighet er styrket. For å si det med påtalemyndigheten og statsadvokat Johan Øvreberg: retten har nå fått presentert et nytt bilde av Jan Helge Andersen som eneste gjerningsmann.

Andersen er ikke dømt. Det vi vet helt sikkert, er at Viggo Kristiansen ikke kommer til å bli dømt. Han har vært i retten i Sandnes som vitne. Det er Jan Helge Andersen og bare ham denne rettssaken handler om.

