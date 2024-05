Endelig, Palestina

Støre-regjeringen skriver nå etterlengtet historie med sin anerkjennelse av Palestina som stat. Det er en helt naturlig utvikling av det norske standpunktet.

Før jul stemte Stortinget ned et forslag fra Rødt om å anerkjenne Palestina, men regjeringen lovet fullt og formelt å støtte kravet om et selvstendig Palestina «en gang i fremtiden». Slik kunne Norge fortsette sine diplomatiske kanaler i den pågående konflikten i Midtøsten. Det var riktig.

Tida var over for ikke å følge opp egen moral med praktisk politikk

Men mange måneder med krig og titalls tusen drepte palestinere, har vært så forstemmende at Norge som stat må signalisere på alle måter den kan. Diplomati har ikke stanset Israels krigføring og brudd på folkeretten. Nylig støttet Norge et forslag i FN om å anerkjenne Palestina, og onsdag ble det klart at regjeringen tar det siste skrittet og godtar grensene fra før 1967 da Israel okkuperte Gaza og Vestbredden. Veien videre er en tostatsløsning. Det blir ikke fred i Midtøsten uten, er den norske regjeringens linje.

Ti år etter at våre svenske naboer fattet sin beslutning, føyer Norge seg nå inn i rekka av over 140 land som støtter opprettelsen av et selvstendig og uavhengig Palestina. Spania og Irland akter å gjøre som Norge. Initiativene sprekker opp Nato-blokka, trosser USA, legger press på EU, og utfordrer verdens stormakter. Ingen av G7-landene, verdens rikeste stater, har anerkjent Palestina. Det betyr at det er langt til målet om to stater, men trykket tiltar.

Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide skal begge ha ros for sin kommunikasjon siden Hamas-angrepet 7. oktober. Balanserte når det var nødvendig, men også svært tydelige om hva de mener om Israels framferd på Gaza. I åpent og direkte språk har våre leder snakket om og beskrevet tragedien på Gaza.

Det er lettere å kreve anerkjennelse av Palestina i opposisjon enn i posisjon. Som stat har Norge mange hensyn å ta. Regjeringen skal derfor ha honnør for å vise selvstendighet, prinsippfasthet og mot i dette spørsmålet. Israels krigshandlinger har vist at tida var over for ikke å følge opp egen moral med praktisk politikk.

Opposisjonen på Stortinget svarer forutsigbart. KrF forventer vi ikke annet fra, ei heller enøyde Frp. Høyre støtter regjeringen − og altså Palestina − prinsipielt, men er usikre og stiller spørsmål ved tidspunktet. Igjen mener partiet at det er best å ta steget fram når kampen er over.

