Udemokratiske pengegaver

Fra tid til annen opplever kommuner å få store pengegaver fra rike innbyggere, det være seg privatpersoner eller bedrifter. Dette kommer godt med for når kommunepolitikerne sliter med å få endene til å møtes.

Tysnes kommune i Vestland fylke er å så måte blant de «heldige». Laksemilliardær Gerhard Meidell Alsaker tilbyr nemlig å gi 40 millioner kroner til nytt svømmebasseng i kommunen, men han har samtidig satt flere betingelser.

Ett vilkår er at bassenget blir oppført i den lille hjembygda Onarheim, og ikke på tettstedet Våge 20 minutter unna – hvor dagens 50 år gamle og utslitte basseng ligger. Det nye svømmebassenget vil koste om lag 150 millioner kroner, og 40 laksemillioner vil dermed være et kjærkomment tilskudd.

Vi kommer farlig nær korrupsjon.

Pengegaver til offentlige bygg og tjenester er slett ikke uproblematiske. For det første bør kommunene klare seg selv økonomisk og dermed ikke være avhengige av almisser. Vi betaler jo skatt for blant annet å finansiere driften av våre kommuner. For det andre blir det svært problematisk dersom giveren stiller betingelser for å gi gaven.

Og Tysnes-gaven er nettopp i den siste kategorien. Politikerne i kommunen blir nærmest tvunget til å legge den nye svømmehallen i bygda Onarheim. Alternativet er å miste 40 millioner kroner. Det bør nevnes at en plassering på Onarheim, ifølge Alsaker Fjordbruk, vil gi raskest mulig realisering av planene.

Les også: Hva skjer med verden?

Ordfører Synnøve Bakke (Ap) vil foreløpig ikke mene noe om plasseringen av den nye svømmehallen. «Pengegaven er også noe vi skal vurdere, men lokaliseringen er ikke bare avhengig av gaven», sier hun til NRK. Hun vil derfor ha en så åpen og gjennomsiktig prosess som mulig.

Senterpartiets Arne Leite skal ha ros for at han stiller seg kritisk og karakteriserer vilkårene som utfordrende. «Jeg tror det er en reell fare for at en del politikere lar seg påvirke av det», sier Leite. På dette punktet er det tydeligvis behov for klarere retningslinjer i kommunene.

Les også: Slå inn dør som arbeidsufør.

Det er et sykdomstegn når det offentlige blir avhengig av donasjoner fra innbyggere og bedrifter. Ekstra ille blir det når det settes vilkår for slike pengegaver. Da settes i realiteten folkestyret til side. Demokratiet blir skadelidende når rike folk kan kjøpe seg et bestemt utfall i en politisk sak. Vi kommer farlig nær korrupsjon.

Aktuelle politikere må derfor gjøre det klart at de ikke lar seg diktere av pengesterke innbyggere. Det skal sterk rygg til å bære gode dager, heter det i et kjent uttrykk. Ryggen bør være ekstra sterk i trange tider. Politikere må klare å si prinsippfast nei til gaver der det stilles urimelige vilkår. Dette er en pris som er verdt å betale. Demokratiet er ikke til salgs.

Les også: Ikke steng grensene ved neste pandemi.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen