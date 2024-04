Harmoni på ski

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): Jo, hun var lenger nede i lia og landslagstrener Sjur Ole Svarstad kunne avsløre at han hadde vært på en treningstur med henne om morgenen. Og han hadde høyere puls enn henne. Det tror vi på.

Det var også grunn til å tro at de to største utfordrerne til landslagsmodellen, Johannes Høsflot Klæbo og Kristine Stavås Skistad, mente alvor der de sto og tok intervjuene på samlebånd. Ja, de er glade for å komme tilbake, ja de vil satse på landslaget og skillene mellom distanse, sprint og parautøvere er visket ut. Nå var alle en del av det samme laget. Det var harmoni i høy potens.

Petter Northug var der som ekspertkommentator for TV2, Therese Johaug kunne vært det i samme funksjon for NRK, men det ville kanskje vært rart for henne å stå der og spekulere i om hun selv ville gjøre comeback. Det får være måte på rolleblandingen i sportsjournalistikken. Den er jo kommet langt nok som den er.

Her var det ikke mye snakk om konfliktene i skiforbundet, dragkampen om utøverne, de kommersielle dilemmaene. – Jeg vil gjøre akkurat det samme som før, jeg vil følge det samme treningsprogrammet og trene hjemme på Konnerud, men jeg vil bare ha litt andre klær, sa Kristine Stavås Skistad til undertegnede da vi funderte den praktiske på forskjellen mellom hennes klubblag og landslaget.

For henne er den minimal, men for skiforbundet er den vesentlig. Stavås Skistad er Norges beste kvinnelige sprinter, hun fronter den norsk-svenske verbale skikrigen som begge land elsker å dyrke og hun har utvilsomt kunnskaper og erfaringer som kan komme andre til del.

Så kan man fundere på hvem som har den største æren for at sportens største profiler i hvert fall formelt er samlet på samme lag igjen. Mange peker på den nye lederen av langrennskomiteen, Cathrine Instebø. Hun vil ikke ta den æren alene, men peker på samarbeidet med trenerne. Så får vi se hvordan hennes dialog med Therese Johaug fortsetter også.

Slik ser et helt samlet landslag i langrenn ut anno 2024. (Stian Lysberg Solum/NTB)

Nå er utøverne på samme lag, men om noen måneder begynner den interne kampen om å kvalifisere seg til laget som skal til VM, og ikke minst hvem som skal gå de forskjellige distansene. – Akkurat nå er jeg glad for at jeg har friplass på to distanser i VM, sa Simen Hegstad Krüger til oss, men innrømmet samtidig at den distansen han ikke fikk gå i forrige VM, 50 kilometeren, er den som frister mest. Men der har Pål Golberg friplass.

Og hva med Johannes Høsflot Klæbo og hans comeback i verdens beste landslag? Han er i posisjon til å starte på alle distanser i Trondheim, hans egen hjemmebane. Er femmila, klassikeren han for første gang vant i Holmenkollen for noen uker siden, prioritert? – Den henger høyt, smilte han. Og vi ante det mer presise svaret.

