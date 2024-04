I løpet av en drøy halvtime var det første settet over på Monte Carlo Country Club, sola skinte og det dannede publikum ønsket seg en jevn og dramatisk thriller. Men det sto 6–1 til den greske sjarmøren Stefanos Tsitsipas på lystavla.

Casper Ruud kom til denne finalen ved sensasjonelt å slå verdensener Novak Djokovic i lørdagens semifinale. Det var Ruuds største seier i karrieren. Hadde han ikke landet? Var triumfen lørdag litt for stor? Det vet vi ikke. Men da Tsitsipas hadde brutt Ruuds serve tre ganger, blir man jo ikke fylt opp av selvtillit.

Ruud så mye bedre ut i det andre settet, men han lyktes ikke med de åtte breakballene han fikk. Inntrykket var at han aldri kom opp på grekerens nivå, inntrykket var en litt sliten Ruud som aldri trodde helt på det han kunne oppnå. 4–6 i andre sett fortalte i hvert fall om en mer offensiv nordmann.

Disse to gutta har møtt hverandre mange ganger i løpet av oppveksten og på veien fram til tennisens største scener. Toppmøtene fortsetter i Barcelona, Madrid og Roma. Og nå handler det om Ruuds favorittunderlag, grus. Det er på dette underlaget han har gjort sine største kamper i karrieren.

Men hvorfor lykkes han ikke i finalene på øverste nivå? Tsitsipas var rangert som nummer 12 i verden da finalen startet. Nå er han topp ti. Ruud mangler råskap, sier noen. Han må være mer offensiv, han må angripe mer, sier andre. Vi tror Casper Ruud har tenkt mye på dette. Men han er en tålmodig og seriøs mann og den første seieren vil før eller siden komme. Da blir han en av disse sliterne som har gått den lange veien før triumfen kom.

Stefanos Tsitsipas har akkurat avgjort søndagens finale. Da kom tårene. (VALERY HACHE/AFP)

Seiersseremoniene i tennis er høflighetens og festtalenes arena. Casper Ruud er den perfekte finaletaper. Han var høflig og dannet og veltalende der han sto i sola og takket alt og alle, ikke minst sin overmann. Raseri og knuste racketer er ikke hans stil. Han følges av varm applaus på sin ferd. Han er topptennisens gentleman.

Ferden videre blir spennende. Grusen i Roland Garros er hans favorittarena der han får to muligheter i sommer fordi OL-turneringen i Paris også spilles der. OL er ikke det største for de største tennisgutta, men det kan fort bli det for Casper Ruud.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen