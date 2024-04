Vakkert, Kåffa!

INTILITY ARENA (Dagsavisen): For da Petter Nosa Dahl sendte den forløsende scoringen rett opp i vinkelen rett før slutt, var den like fortjent som etterlengtet. For Kåffa hadde kjørt hele 2. omgangen som nærmest ble enveiskjøring mot banens beste aktør, HamKam-keeper Marcus Sandberg.

Da fikk KFUM Oslo sitt første historiske poeng som resultat av en av rundens flotteste scoringer. Og jobbet seg opp til en sterk 2. omgang der de viste sine kvaliteter. Det er noe å ta med seg.

Det er jo litt trist å komme inn på en Eliteseriearena der halvparten av tribunene er stengt for publikum. Østblokka, som kokte av liv i divisjonen under kvelden før, var skrikende tom. Men da scoringen kom, ble det lyd på Intility.

Men den virkeligheten rammer jo inn den begivenheten det tross alt var da Oslo fikk som femte toppklubb i øverste liga etter Lyn, Skeid, Vålerenga og Frigg. For KFUM Oslo var det ny publikumsrekord lenge før avspark da over 4000 billetter var solgt.

Så tok vi ikke fintellingen på hvor mange det i virkeligheten var i vinterkulda her inne. På KFUMs egen arena, som de kan ta i bruk i slutten av måneden, ville det vært smekk fullt. For der er det plass til bare 3300. Og da blir det en helt annen atmosfære.

Da HamKam tok ledelsen før pause ble vi minnet om hvor enkel fotball kan se ut. To trekk etter utspill fra keeper Marcus Sandberg, lå ballen i målet bak Kåffa-keeper Emil Ødegaard. Hvorfor spille seg ut bakfra, hvorfor spille gjennom midtbanen når man kan gjøre det med to trekk. Slik Norge scoret sitt siste mål i et sluttspill i mesterskap for øvrig, for bare 24 år siden. Men da var det bare ett trekk fra keeper Thomas Myhre til målscorer Steffen Iversen.

“Lekestue”, sang KFUM-supporterne Profetene da KFUM gikk i angrep fra alle kanter, men det så ikke helt slik ut i praksis. Derimot er KFUMs spillestil en liten lekestue som kan forvirre motstanderen. Sverre Sandal startet altså som spiss i KFUMs historiske elitedebut, men det varte jo bare i tre minutter før Petter Nosa Dahl hadde overtatt. Men dette er planlagt. Hyppige plasskifter er en del av trener Johannes Moesgaards strategi. Sandal scoret to mål i OBOS-ligaen i fjor og kan neppe kalles en notorisk målscorer.

Kampen? Kåffa spilte og spilte, skapte større og større sjanser og var det beste laget. Men poengene sitter langt inne i Eliteserien. Nå er de lettet over at de fikk det. Vi gleder oss til fortsettelsen.









Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen