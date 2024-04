Praktmål av Nosa Dahl ga Kåffa lagets første poeng i Eliteserien

Det var en fortjent utligning for hjemmelaget, og ikke overraskende var det målfarlige Petter Nosa Dahl som fikset scoringen. Han skrudde ballen opp i krysset i siste ordinære spilleminutt etter at «Kåffa» hadde satt gjestene under et kraftig press over tid.

HamKam hadde lyktes med taktikken sin innledningsvis, men fikk det svært hektisk med å forsvare seg, særlig i andre halvdel av annen omgang.

Litt heldige var «Kamma» også, samtidig som keeper Marcus Sandberg gjorde en meget solid figur. I løpet av fem minutter etter pause brente KFUM-spiss Mame Mor Ndiaye to sjanser alene med målvakten, mens HamKam-stopper Brynjar Ingi Bjarnason satte ballen i egen stolpe.

Trykket fra vertene vedvarte, og Sandberg fikk så vidt vippet et skudd fra Simen Hestnes i nettveggen etter 79 minutter. Hjemmelaget skulle imidlertid trenge litt Nosa Dahl-magi for å få ballen i mål.

Samme mann hadde brent en kjempesjanse til å gjøre 1–1 da han kom alene med Sandberg etter et fælt HamKam-tilbakespill i første gang.

HamKam tok ledelsen allerede etter ti minutter. En lang ball opp fra Sandberg ble stusset videre av Tore Sørås i bakrom mot Moses Mawa. Spissen var fri og vippet ballen elegant over Emil Ødegaard.

Senere i første omgang skulle lagene få hvert sitt cornermål annullert for henholdsvis hands og holding i feltet.

Oppgjøret ble spilt på Vålerengas stadion, og 4018 tilskuere tok turen for å se KFUMs første kamp på toppnivå. Det var soleklar ny publikumsrekord for Kåffa.

