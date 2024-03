Alle som måtte ha levd i den villfarelsen at det ikke er forskjell på folk i Norge, må være i ferd med å bråvåkne om dagen. Det er lik, likere, likest – også her hos oss.

Nå melder Dagbladet at den foreløpige konklusjonen til nemnda som har sett på fusk i masteroppgaven til avgått utdanningsminister Sandra Borch (Sp), er at hun ikke skal strykes for fusk eller tekstlikhet.

Ting kan tyde på at Kjerkol – og Borch – er litt likere enn deg, meg og vanlige folk.

Det murrer, for å bruke et dempet ord, i sosiale medier. «Dersom dette blir det endelige utfallet i Borch-saken, kan vi like gjerne oppløse Norge som suveren nasjon», skriver Gisle Selnes, professor i litteratur ved Universitetet i Bergen, på Facebook.

Vi kjenner vel alle til saken: Sandra Borch gikk av som statsråd for forskning og høyere utdanning tidligere i år etter at det ble avslørt at hun har plagiert store deler av masteroppgaven sin fra 2014. I ettertid har det kommet fram at hun har kopiert over 20 prosent av oppgaven – nesten 5000 ord – fra andre kilder.

Borch hevder at hun aldri jukset bevisst i oppgaven hun leverte ved Universitetet i Tromsø. Det får vi nesten tro henne på. Borch forklarer at hun skrev oppgaven over en lengre periode samtidig som hun var leder for Senterungdommen. Hun skal da ha limt inn andres tekster i dokumentet hun jobbet i, og glemt å referere og sitere riktig.

Dette har fått konsekvenser for Borch. Hun gikk av som statsråd. Hun ble også satt ned en karakter for ti år siden fordi det ble funnet eksempler på avskrift allerede den gangen.

Så er jo spørsmålet om dette er «straff» nok. Eller om opplevelsen av at avgåtte statsråder er blant de aller likeste vi har, vil bestå og forsterkes om det stemmer at nemnda går for frifinnelse av Borch.

Borchs tilfelle blir ekstra pikant av at hun fram til sin avgang ledet et departement som tok saken mot en student til Høyesterett fordi studenten hadde gjenbrukt egne notater i en eksamensbesvarelse. Staten kunne ikke leve med at studenten gikk fri for anklagen og fusk.

For å si det slik: Det var aldri snakk om noe i nærheten av 20 prosent avskrift i den stakkars studentens besvarelse.

En endelig avgjørelse er ikke fattet. Det er halmstrået vi får klamre oss til i tilfellet Sandra Borch – mens vi venter på avgjørelsen i plagiatsaken til fortsatt sittende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Også i Kjerkols masteroppgave i kunnskapsledelse ved Nord Universitet er det funnet mengder av såkalt tekstlikhet. Her har offentligheten fått løfter om at Kjerkol skal behandles som en hvilken som helst vanlig student som er under mistanke for fusk.

Da er i så fall rettssikkerheten til en hvilken som helst vanlig student langt bedre enn det som hittil har vært kjent. NRK kan nemlig fortelle at allerede første arbeidsdag etter at plagiatet ble avdekket, fikk Kjerkol og hennes rådgiver møte ledelsen ved Nord Universitet.

Ledelsen ved universitetet skal i tillegg ha avholdt fem møter om saken. Nord Universitet har dessuten oppnevnt nye fagpersoner for å gjøre en ny vurderingen av oppgaven. Som NRK skriver: «Slik oppnevning er ikke omtalt i retningslinjene til universitetet».

For å si det med allerede nevnte litteraturprofessor Selnes: «En kraftig dusør utloves til den som kan gi ett eksempel på at en vanlig student har fått en slik behandling».

Eller for å si det slik: Ting kan tyde på at Kjerkol – og Borch – er litt likere enn deg, meg og vanlige folk.

