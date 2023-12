Vil du bli milliardær?

Trønderen Odd Reitan startet lavpriskjeden Rema 1000 i Trondheim i 1979, fem år før jeg ble født. Jeg har vokst opp med Rema 1000: Det enkle og billige. Selv om foreldrene mine foretrakk de andre butikkene med bredere utvalg, var vi også innom Rema Stormarked på Stavset når vi skulle på storhandel. Der kunne vi nemlig kjøpe både strømpebukser, syltetøy, middag og servise på en og samme butikk.

Odd Reitan hadde en drøm: «Rema 1000 skal bli etablert på aille tettsted med mer enn 10.000 innbyggera innen 31.12.1990. Det hørtes ut som et styrevedtak, men det var det ikke. Vi hadde ikke styrer den gangen. Jeg var alene», skriver han i boka «Hvis jeg var president».

I 1980-årene vokste Rema 1000-kjeden raskt, og i det jeg vokste ut av det lille barnesetet som var helt foran i handlevogna på Rema Stormarked, etablerte franchise-kjeden seg også i andre land.

Senere ble Reitan Retail til, med 42.000 ansatte i butikker som Narvesen, 7-Eleven, og YX. Reitan Eiendom kom i 1995, og utgjør blant annet EC Dahls eiendom, eller bokstavene AIE som betyr «Alt innafor elva», Vestenfjeldske Eiendom og Dora, blant annet. I tillegg finnes Reitan Kapital, som investerer i globale aksje- og rentefond.

Odd Reitan produserer ikke noe selv. Han forvalter. Han har med det den «enkle og billige» forvaltningen blitt en av Norges aller rikeste og mektigste. I år topper han igjen lista med rikinger, med en formue på bortimot 8 milliarder. Den eneste som slår han, og er fjøslaks-arvingen Gustav Magnar Witzøe.

Reitan deler hvert år ut en pris han kaller «Årets Ladejarl» til noen som han mener har bidratt med noe ekstra til samfunnet. Hvert års Ladejarl mottar to millioner kroner for å følge drømmen sin, samt en byste av Reitan. Ja, du leste riktig. Odd Reitan deler ut en byste av seg selv til andre mennesker. «En er jo «glad’ i sæ sjøl», sa han til Aftenposten om utdelingen av byste og pris i 2021.

Så flyttet Magnus Reitan formuen sin til Sveits, mens vi andre tittet ned i Rema 1000s kunde-app med det betimelige navnet «Æ».

Han er ikke alene om å være «glad i sæ sjøl»: Fremfor å sikre bedre lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i Rema-konsernet, tok Odd Reitans sønner Ole Robert og Magnus ut 1,5 milliarder i utbytte i 2021. Regningen sendte de til de ansatte og forbrukerne. Så flyttet Magnus Reitan, som eier 33,33 prosent av Reitan-konsernet, formuen sin til Sveits, mens vi andre tittet ned i Rema 1000s kunde-app med det forbilledlige navnet «Æ».

«Det er vel sånn det er, at de på toppen får mest», sa Rema 1000-ansatt Fredrik Røyert til DN da han ble spurt om hva han syntes om at Rema-toppsjef Tom Kristiansen ble belønnet med en «aldri så liten ekstraordinær kompensasjon» på, hold deg fast, 74,7 millioner kroner i 2021. Røyert selv opplevde ikke noe lønnshopp. Matvareprisene derimot, steg til værs.

Ole Robert Reitan sa til DN i 2022 at Kristiansen hadde vært «uvurderlig for Rema 1000s utvikling over en lang årrekke, og skapt milliardverdier for selskapet». Leder i Handel og kontor, Christopher Beckham, kvitterte med at pengene kunne vært brukt til å videreutvikle selskapet og sikre trygge lønns- og arbeidsvilkår, mer nødvendig kompetanse, faste og hele stillinger, lønn utover minstelønn og bedre pensjonsordninger for ansatte.

Beckham mente også at disse pengene kunne gitt billigere priser til forbrukerne.

Vanlige ansatte som jobber i dagligvarekjeder som Rema 1000, eller «positive og offensive mennesker» som de blir beskrevet som på Reitans hjemmesider, har en gjennomsnittlig inntekt på 437.000 i året. Det er 173.000 mindre enn medianinntekta, og 123.000 kroner over fattigdomsgrensa i Norge. En ansatt innen dagligvare er en av dem som nok vil slite mest i dyrtida fremover. Det skal godt gjøres å få boliglån på den inntekten.

Rådene Odd Reitan gir i egen bok til andre som vil lykkes, er: «Stå fram og forplikt deg. Du kan ikke gjemme deg og drømmene dine bak ei låvedør.» La det bli en inspirasjon for alle ansatte i Rema 1000-kjeden.

En Fafo-rapport fra 2021 forteller at organisasjonsgraden innen varehandel er på rundt 24 prosent. Innen Rema 1000-franchisen er det langt færre organiserte enn andre butikkjeder, ifølge Handel og Kontor.

Rådene Odd Reitan gir i egen bok til andre som vil lykkes, er: «Stå fram og forplikt deg. Du kan ikke gjemme deg og drømmene dine bak ei låvedør.»

La det bli en inspirasjon for alle ansatte i Rema 1000-kjeden. Jeg håper de gjør sin plikt og krever sin rett. At de en dag forstår at de er like uvurderlige som Kristiansen, og at det er de som skaper milliardverdiene til selskapet. De må ikke la Odd Reitan stå i veien for seg og drømmene. Sammen kan de nemlig protestere på utbytte, kreve høyere lønn, en større stillingsprosent og en bedre pensjon.

Sammen kan de også tenke litt mer «vi», og litt mindre «Æ».

