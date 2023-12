Høyres 2023: Ned ti prosent

2023 går ikke inn i historien som noe godt år for Arbeiderpartiet. Valget var en katastrofe, posisjonen som landets største parti ble knust, Kommune-Norge ble farga blått og TV-serien «Makta» har knust myten om at alt var bedre før. Det var ille da også.

Da gjelder det for partiets folk mer enn noen gang å finne talepunktene som kan peke på at alt ikke er mørkt. Det er faktisk noen å finne i vår siste meningsmåling for i år.

33,5 prosent i januar er redusert til 23,9 i desember

En oppslutning på 19,9 på desembermålinga er jo fortærende nær den siste av en lang rekke linjer partiet har streket opp i sand de siste tiårene og sagt: Hit, men ikke lenger. Det var 36,9, nå er denne laveste akseptable, symbolske grensa sunket til 20. Den klorte de seg over i høstens valg, men faller nå under.

De første ordene i den fattige trøsten er at 2023 startet verre. Helt nede på 18,5 prosent. Og vinteren var et nær bunnløst mareritt for Jonas Gahr Støres mannskap. Med mars 2023 som et absolutt nullpunkt og en oppslutning på 15,5 prosent. Samme måned ble Høyre klokket inn til rekordhøye 36,9 prosent. Et gap mellom partiene på 21,4 prosentpoeng.

De neste ordene til trøst er at Erna Solbergs Høyre siden har sklidd og sklidd nedover, og ender året på 23,9 prosent. Ned hele fire prosentpoeng siden forrige måling. Partileder Solbergs turbulente høst koster partiet tillit, og den siste månedens store utvikling i habilitetssaken − hennes konklusjon om å fortsette som partiets topp − slår ut på målingen. Selv bunnsolide Høyre-folk er rystet over vurderingen om ikke å gi seg, som kan bety at Høyre har Solberg som leder også de neste ti årene.

Partiets fall er målingens ene store utslag, og Høyres utgang på 2023 står i sterk kontrast til situasjonen for ett år siden. Da høstet partiet stabilt målinger på godt over 30 prosent. Denne trenden fortsatte helt til august i år. I september begynte aksje- og habilitetstrøbbelet for eks-statsminister Solberg, og Høyre avslutter året på våre målinger med 9,6 prosent lavere oppslutning. 33,5 prosent i januar er redusert til 23,9 i desember.

Det er kanskje til og med mer enn fattig trøst for Støres følgere. Og kan ikke Arbeiderpartiet skåle over egen suksess nyttårsaften, kan de skåle over Høyres nedtur på vei inn 2024 og ikke minst løfte glassene i retning sentralbanksjefen Ida Wolden Bache. Kommer rentesenkningene og inflasjonen avtar neste år som antatt, vil stemningen i kongeriket kunne snu. Og i februar skal Høyres Erna Solberg få sin «dom» av juryen av likemenn i Stortingets kontrollkomité. Tenk om det står likt mellom partiene på målingen i mars 2024?

Høyre kan på sin side skåle, og fnyse og bagatellisere alle målinger. De vant tross alt det som virkelig betydde noe i 2023.

