Ikke snakk nedsettende

Næringsminister og Ap-nestleder Jan Christian Vestre hever en advarende pekefinger. Han sier rett ut at deler av den politiske venstresiden må lære seg at verdier må skapes før de kan deles. Vestre liker dårlig retorikken som ofte brukes på den kanten. Velferdsprofitører og laksebaroner er slike negativt ladede ord.

«Vi må ha en debatt med innestemme uten merkelappretorikk. Det bare øker konfliktnivået og polariseringen. Jeg tror det kan ta motivasjonen fra gründere som ønsker å skape bedrifter i Norge», sa Ap-nestlederen nylig til VG.

Dette er egentlig en debatt som gått en stund i det stille, men nå har den altså blusset opp igjen som en del av selvransakelsen i Arbeiderpartiet. 5. januar var i så måte et historisk vendepunkt. NHOs årskonferanse gikk da av stabelen. Samtidig ble det lagt ut et interessant budskap på Arbeiderpartiets Facebook-side. Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre smilte bredt med følgende budskap: «De som bygger bedrifter, investerer penger, skaper arbeidsplasser, fortjener respekt». Ordet respekt var til og med understreket med rød bakgrunn.

Formuesskatten har åpenbart sine svakheter.

Samme dag lyste Støre og Vestre mot oss i et stort intervju i Dagens Næringsliv. Der kunne vi lese at Statsministeren tok avstand fra LO-lederens uttalelse om å «ta de rike». Støre gjorde det også klart at «laksebaroner og velferdsprofitører» ikke er ord i hans vokabular. Han hadde tydeligvis sett seg lei på at politiske motstandere får lissepasninger til å score på et budskap om at Ap ikke er så opptatt av landets bedrifter.

Og nå – noen måneder etter å ha tapt lokalvalget – gjør næringsministeren et nytt forsøk på å gjøre seg lekker for landets bedrifter. Vel vitende om at tidligere Ap-velgere i stor grad gikk til Høyre, dersom de ikke satte seg tvilende på gjerdet. Jan Christian Vestre har satt seg som mål at Ap skal ha størst sakseierskap til næringspolitikk. Han lover forbilledlig å hylle dem som skaper verdier og bidrar til å bygge velferdsstaten.

«Vi kommer til å stå imot når partier til venstre for oss snakker nedsettende om jobbskapere», lover Vestre. Han vil heie på gründerne på samme måte som vi heier på våre nasjonale idrettshelter. Vestre er derfor åpen for å justere på formuesskatten. Han har nemlig forståelse for gründere som har fått høy verdisetting av bedriften, men ennå ikke tjener penger.

Formuesskatten har åpenbart sine svakheter, blant annet for gründere. Den største ulempen er imidlertid at denne skatten bare gjelder for nordmenn, ikke utenlandske eiere av bedrifter. På den annen side gir skatt på formue en god fordelingsprofil slik at de rikeste bidrar etter evne. Og vi kan ikke uten videre fjerne en skatt som hindrer at det blir mange tusen flere nullskatteytere her til lands.

Den svakheten innrømmet «til og med» Erna Solberg i sin bok «Mennesker, ikke milliarder» i 2011. Der lovet hun at partiet under hennes ledelse «ikke vil bli med i en regjering som aksepterer at folk blir nullskatteytere». På sine åtte år som statsminister klarte ikke Erna Solberg å løse denne nullskattefloken. Ap/Sp-regjeringen bør gjøre et nytt forsøk.

Politiske forskjeller skal selvsagt ikke dekkes over. De må klargjøres og løftes fram i det demokratiske ordskiftet. Gode slagord kan også virke mobiliserende. Men nedsettende merkelapper virker åpenbart polariserende og øker konfliktnivået i det norske samfunnet mer enn nødvendig. Velgere flest er lei av politisk krangling for kranglingens skyld. Å bruke innestemme er undervurdert. Da blir man lettere hørt, også som politiker.

