Nødrop i natten

Med skjult kamera og mikrofon har dansk TV2 avslørt hvordan mennesker med utviklingshemming og multifunksjonshemning blir utsatt for ulovlig tvang, krenkelser og omsorgssvikt.

I to episoder av programmet Operation X, som har fått undertittelen «Nødråb i natten», følger vi ansatte og beboere på to boliger for mennesker med utviklingshemming. På det ene stedet har TV-kanalen plassert en «muldvarp» som filmer med skjult kamera. Hun blir ansatt i boligen etter et ni minutter langt jobbintervju, og opplæringen hun får av en erfaren medarbeider handler mest om spørsmål om privatlivet hennes.

En annen gang sier han at han «har gjort i bleien». Den ansatte vil ikke skifte på ham

På det andre stedet plasseres en skjult mikrofon som gjør opptak i fire døgn inne på rommet til Mathias, en 19-åring som sitter i rullestol og trenger hjelp til det aller meste. Han har en mental alder som et lite barn. Avtalen med de ansatte er at Mathias skal tilkalle dem når det er noe han trenger om natten. Vi får høre hvordan han gjentatte ganger spør etter noe å drikke. Det får han ikke.

En annen gang sier han at han «har gjort i bleien». Den ansatte vil ikke skifte på ham.

En natt ligger den unge mannen i sengen sin og roper, skriker og gråter etter hjelp i en time og fjorten minutter. Det er grusomt å være vitne til. Lydene minner om et menneske som blir torturert. Mathias er tydelig redd og utrygg. Når moren ringer til boligen neste morgen og spør om sønnen har grått, svarer den ansatte nei.

Senere kommer det fram at de ansatte har fått beskjed av ledelsen om å kun gå inn til Mathias tre ganger hver natt, selv om han blir liggende og gråte.

I løpet av den drøye timen de to episodene varer, dokumenteres «omsorgssvikt på et ekstremt plan», som fagpersoner som får se klippene fra boligene beskriver det. Vi får se en mann som driver med selvskading fordi han er understimulert. Den ansatte som kun jobber med denne ene mannen, sitter på personalrommet og ser TV-serier mens beboeren slår seg selv hardt og gjentakende i hodet ute i fellesrommet.

Til slutt triller den ansatte mannen inn i leiligheten hans, og fire minutter senere sitter han igjen på personalrommet mens beboeren er overlatt til seg selv.

Ulovlig bruk av tvang. Beboere som ikke får bleie, ikke blir vasket, som blir overlatt til seg selv, som ikke får den nødvendige treningen i ferdigheter – «for hva er vitsen?». Jeg ser de to episodene og blir minnet om NRK Brennpunkts avsløringer fra norsk eldreomsorg.

Når utviklingshemmede i Danmark blir utsatt for omsorgssvikt i offentlig regi, er det grunn til å tro at også sårbare innbyggere i Norge opplever det samme. Det er i hvert fall mye som tyder på det.

I høst har BA publisert flere saker om en varslingssak i en bolig for utviklingshemmede som driftes av det private selskapet Aberia. André Hammerås hadde sin første dag på jobb da han ble vitne til at en annen ansatt truet og sprutet vann på en av beboerne. Hammerås filmet i skjul med mobilen og varslet internt om hendelsen. Den ansatte fikk sparken. Det fikk Hammerås også, for brudd på taushetsplikten.

«Når dette skjer første gang jeg er der, hvor ofte har det da skjedd?», spør Hammerås.

Det er ikke bare enkelthendelser som tyder på at ting er galt fatt. For et par måneder siden kom det fram at Helsetilsynet har avdekket lovbrudd ved 27 av 34 avlastningsboliger for barn. Dette burde medføre en politisk krise, mente Cato Brunvand Ellingsen, rådgiver i Stiftelsen SOR. Men «nok en gang møtes denne type lovbrudd med et skuldertrekk fra politikken», skrev han i Agenda Magasin.

På Facebook leser jeg innlegg fra bekymrede pårørende: En mor har besøkt sønnen i boligen hans og funnet muggent brød som han har spist samme dag. En datter kommer hjem fra avlastning med sår som ikke er stelt og tenner som ikke er pusset. Det finnes mange slike eksempler, men det er ikke plass til alle her.

Tom Tvedt, leder i Norsk forbund for utviklingshemmede, forteller meg at han er overbevist om at det som er avslørt i Danmark, også skjer i Norge. Dessverre er det få som tør å varsle, fordi de frykter represalier, sier han.

Brennpunkt-avsløringene fra eldreomsorgen skapte sjokkbølger gjennom offentligheten: Sånn skal vi ikke ha det, sånn kan vi ikke behandle eldre mennesker.

Vi trenger en sjokkbølge når det gjelder utviklingshemmede, lik den som nå skyller over Danmark: Sånn skal vi ikke behandle mennesker. Hva hadde Brennpunkt funnet om de undersøkte boliger for denne gruppen innbyggere?

Det er umulig å gi noen fasit på. Men det er god grunn til å se nærmere på forholdene også i Norge. Med skjult kamera, om nødvendig.

