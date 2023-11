Uansett hvordan situasjonen nå er i Gaza må antisemittisme tas avstand fra.

For jødene i Tyskland ble voldshandlingene under Krystallnatten 9. november 1938 en sjokkerende opplevelse. 267 synagoger ble satt i brann, bønnerom og jødiske forretninger ble ødelagt. Denne ene natten måtte 91 jøder bøte med livet. Et forferdelig døgn, men for de gjenlevende jødene var det noe langt verre som ventet.

Ordene og utfallene mot Israels krigføring er ikke alltid blitt veid på gullvekt

Holocaust skjedde ikke på en bestemt dag. Utryddelsen av seks millioner jøder pågikk over flere år. Det begynte med hatske ord mot jødene for mange hundre år siden og utviklet seg til forfølgelse og drap. Det som skjedde under Krystallnatten mindre enn ett år før starten av andre verdenskrig, kom ikke ut av intet. De vel planlagte angrepene på jødisk eiendom og kultur i Hitlers Tyskland er for alltid blitt stående som et trist symbol på jødehatets kraft.

For den lille minoriteten av om lag 1400 norske jøder har det i de siste årene vært viktig å markere Krystallnatten. I tretten år har det vært styrkende å ha med seg andre organisasjoner i kampen mot antisemittisme, men i november 2023 valgte Det mosaiske trossamfunn å trekke seg ut av samarbeidet med Antirasistisk Senter. I stedet ble det sist torsdag lagt opp til en godt besøkt egen markering ved synagogen i Bergstien

Israels gjengjeldelse av angrepet fra Hamas 7. oktober, har vakt sterke reaksjoner verden over. Det gjelder også i Norge. I løpet av en måned er det blitt en voldsom polarisering. Ordene og utfallene mot Israels krigføring er ikke alltid blitt veid på gullvekt.

«Dessverre har disse ukene vist at flere av stemmene som har stått for palestinere, har vist hat mot Israel. Som har brukt ytringer som ikke skaper noe fredelig, for verken israelere eller palestinere. Det er en av grunnen til at vi står her alene, med mange, i dag», uttalte rabbiner Joav Melchior ifølge Vårt Land til de fremmøtte ved synagogen i Oslo torsdag.

Det jødiske miljøet i Norge følger med argusøyne hvordan norske politikere uttaler seg etter krigshandlingene på Gaza. Mange opplever fordømmelsen av Israel som ensidig og jødefiendtlig. Reaksjonene lot ikke vente på seg da Dagbladet for et par dager siden kunne fortelle at Utenriksdepartementet frarådet kong Harald å sende kondolanse etter angrepet på Israel 7. oktober. I Danmark var det uproblematisk at dronning Margrethe valgte å kondolere.

Regjeringens Midtøsten-politikk gir mulighet for stemmesanking hos opposisjonen. Det var ingen overraskelse at Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug møtte opp til torsdagens markering utenfor og i synagogen. Lan Marie Berg fra Miljøpartiet De grønne og Ola Elvestuen fra Venstre var også til stede. Regjeringen var representert ved kommunal- og distriktsminister Erling Sande fra Senterpartiet.

Norske politikeres tilstedeværelse i synagogen sist torsdag var viktig. Norge må sammen med andre land utøve press på Israel for at krigshandlingene i Gaza kan ta slutt, men det er avgjørende viktig at de ordene som brukes for å kritisere Israel ikke går over i en hets av jødene. Vi har alle ansvaret for at vi er på rett side i den hårfine balansen mellom legitim Israel-kritikk og uakseptabel antisemittisme.

