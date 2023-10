Reagerer sterkt på Skjærans avgang: – Uforståelig

Det er misnøye i Nordland rundt statsminister Jonas Gahr Støre sine endringer i regjeringen.

– At statsministeren valgte å bytte ut fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran er både uforståelig og overraskende, sier leder i Nordland Arbeiderparti, Mona Nilsen.

Bjørnar Skjæran, som for et halvt år siden måtte gå av som nestleder i partiet, må nå også gi fra seg nøklene til fiskeri- og havdepartementet til Troms-representanten Cecilie Myrseth.

– Skjæran har levert

– Bjørnar har gjort en stor jobb for partiet, både som nestleder og statsråd. Han har håndtert krevende saker på en meget god og samlende måte, og var nå i innspurten på kvotemeldingen og for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann. Han var også den som tok ansvar for å samle laget da det stormet inn mot landsmøtet, sier Nilsen, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Mona Nilsen, leder i Nordland Arbeiderparti, sier ledelsen nå må finne en måte å sikre Nordlands stemme bli hørt. (Stortinget)

– Det som skjer nå er helt uforståelig, han var absolutt en som kjenner landsdelen, levert på mange viktige saker for Nordland og burde vært i regjering videre. Vi har hatt krevende saker, og vi har krevende saker fremover i Nordland, og da trenger vi at øverste politiske ledelse også består av Nordland, sier hun.

Skjæran har vært fiskeri- og havminister siden Støre-regjeringen tiltrådte i oktober 2021. Ifølge VG skal han ha ønsket å fortsette i jobben for å fullføre flere store prosjekter, deriblant kvotemeldingen, skriver NTB.

Nilsen påpeker at Nordland nå verken har en statsråd, eller en representant i den nye programkomiteen i partiet.

– Jeg forventer at de nå ser hvordan de kan sikre at våre stemmer blir hørt, og lytter til fylkespartiet på en annen måte enn de har gjort den siste tiden.

Ulike kilder i partiet sier til Dagsavisen at avgangen kom ut av det blå, og at misnøyen tilsvarer det som på godt norsk kalles «forbanna». Etter at Skjæran mistet både nestlederplassen og regjeringsplassen, uttaler en kilde at de er «frustrert» og at de føler seg dolket i ryggen av Støre. Det er en forståelse innad i Nordland at Skjæran har vært en god og tydelig stemme.

Cecilie Myrseth (Ap) til venstre i bildet, tar over fiskeri- og havminister-posten. Til høyre er ny kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun (Ap). (Gorm Kallestad/NTB)

Skjæran ble valgt som nestleder i Arbeiderpartiet i 2019, men gikk av på landsmøtet i vår. Han har sittet i partiets landsstyre siden 2013. Fra 2011 til 2015 var han ordfører i Lurøy kommune, skriver NTB. Etterfølger Myrseth er i dag stortingsrepresentant fra Troms og første nestleder i helse- og omsorgskomiteen. Hun har tidligere sittet i næringskomiteen og vært Arbeiderpartiets fiskeripolitiske talsperson.

– Trist

Einar Holmen, administrerende direktør i Bodø-regionens Utviklingsselskap (BRUS), skrev søndag på Facebook om sin misnøye rundt Skjærans avgang.

– Først og fremst er det trist. Bjørnar Skjæran har vært viktig for Nordland. Nå blir ikke han borte, han blir på stortinget, men Nordland får ingen rundt kongens bord, sier Holmen.

Han sier Skjæran var sentral for «Ny by – ny flyplass»-prosjektet i Bodø, som sikret en milliard kroner i fjorårets prosjekt.

– Hadde ikke Skjæran vært der, hadde det ikke blitt gjennomført, ifølge han.

Selv satt Holmen seks år i regjeringen som statssekretær for Fremskrittspartiet i Olje- og energidepartementet, og sier det har en betydning hvor man er fra.

Elnar Holmen, administrerende direktør Bodøregionens Utviklingsselskap (BRUS), er skuffet over Skjærans avgang. (Einar Lohne Bjøru)

– Regjeringen har vanskelige tider å prioritere i, det er statsbudsjettet et eksempel på. Det er store infrastrukturprosjekter som må kjempes gjennom. Man må være naiv om man tror geografi ikke har noe å si når man kjemper for hva som skal komme først av sånne ting, sier han.

Han trekker fram ny E6 i Sørfold, Nordlandsbanen og Forsvaret som områder i Nordland det trengs å satses på.

– Det tar lengre tid før vi får til større løft uten Skjæran, mener han.

Nå står fylket uten en statsråd. Holmen trekker fram Senterpartiets Willfred Nordlund som en kandidat. Nordlund er nåværende leder i næringskomiteen på Stortinget, og er fra Vesterålen. Han trekker også fram Tomas Norvoll, som tidligere har vært fylkesrådsleder i Nordland for Arbeiderpartiet, og er nå statssekretær i arbeids- og integreringsdepartementet.

– Det er flinke folk i Myrseth og Sandra Borch, jeg vil skryte av de og de tar vare på Nord-Norge i regjeringen, men for Nordland er en ulempe at Skjæran er ute.

