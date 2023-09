Sterk grønn beskjed fra Trondheim

Høyre, Miljøpartiet De Grønne, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Pensjonistpartiet og Venstre er blitt enige om å styre Trondheim de neste fire årene, med FrP som støtteparti.

Så slitsomt ble sosialdemokratiet for MDG at de har valgt en koalisjon som er avhengig av støtte fra byens tut- og kjør-parti, Frp. MDG, som er Trondheims fjerde største parti, fikk skinne som aldri før under fredagens pressekonferanse.

MDGs Line Fjørstad har langt fra vært den ivrigste til å vise seg frem for mediene, men avtrykket fra klimapolitikken til MDG har vært veldig synlig. Det er ingen tvil om at MDG kan klappe seg på skuldra for å ha gått i bresjen for et grønt Trondheim over tid. Det vises godt.

[ Jo Moen Bredeveien: Ap på sitt beste har den beste samtidsanalysen og er uenig med Høyre ]

Mange som tilhører den brede venstresiden burde være illsinte for at Høyre klarte bragden å kapre makta i det vi trodde var en av Norges rødeste byer, men sinnet er uteblivende hos mange, og det tror jeg de kan takke Venstre og MDG for.

Blågrønn enighet gir Høyre makta i Trondheim. Den nye ordføreren i Trondheim heter Kent Ranum (H) og den nye varaordføreren Erling Moe (V). Men den største rockestjerna heter Line Fjørstad (MDG). (Joakim Halvorsen/NTB)

Venstres Erling Moe blir varaordfører. For trondhjemmere flest er han kjent som den alltid tilstedeværende, som har vist sterkt engasjement for kulturliv og idrett, flyktninger og ikke minst, miljø.

Venstre har i Trondheim ofte stemt til venstre for Arbeiderpartiet i en rekke byutviklingssaker, og da gjerne sammen med SV, MDG og Rødt. Skal man tro Ranum under pressekonferansen, er ikke han redd for sosialradikalismen som eksisterer i Trondheim Venstre, ei heller MDG, selv om Ranum nøyer seg med å kalle det «sentrum».

Den store rockestjernen er uansett MDGs Line Fjørstad

Mens varaordfører Moe kalte det de var enig om for «det grønneste politiske styringsdokumentet noensinne», kvitterte MDGs Fjørstad med at partiene er blitt enig om en mer grønn politikk enn hun trodde var mulig, og ramset opp folkeliv, næringsliv og kulturliv i sentrum.

«Sammen skal vi utvikle et grønt, moderne og sosialt velferdssamfunn», sa Fjørstad, og kalte budsjettet for et «naturbudsjett».

Og hun fikk ros fra Trondheims nye ordfører:

«Om Høyre oppnår et tilsvarende resultat som det vi har gjort her i Trondheim,(...), har man kastet bort en unik mulighet om man ikke setter seg ned med MDG», sa Ranum.

Videre omtalte han MDG som pragmatisk, løsningsorientert, og viktige bidragsytere som har imponert han.

«Jeg kunne helt sikkert ha fått godkjent noen vekttall på alt det jeg har lært av innspillene fra MDG», sa Ranum.

[ Lars West Johnsen: Borgerlig ubalanse ]

En mer klar og tydelig beskjed til Oslo Høyres Eirik Lae Solberg skal man lete lenge etter. Og ikke bare det: Det kan bli en føring for en nasjonal politikk også, som den rødgrønne koalisjonen i Trondheim ble for 20 år siden.

Som nevnt tidligere, vil det bli innført parlamentarisme i Trondheim fra og med neste år. Da blir trolig Kent Ranum byrådsleder, mens Erling Moe blir ordfører. Med mindre Fjørstad bruker det neste året til å ta opp kampen om ordførervervet.

Det er litt av en bukett som har funnet sammen i trondheimspolitikken. Den store rockestjernen er uansett MDGs Line Fjørstad.

Det eneste spørsmålet jeg sitter igjen med, er: Nå som MDG og Venstre virker å ha fått fullt gjennomslag for progressiv miljøpolitikk, hva skal Høyre ha tilbake? Hva skal privatiseres?

