Putins blodige beskjed

Det er bare tre typer opposisjonelle i Putins Russland: Døde, fengslede eller i landflyktighet.

Den tidligere Wagner-sjefen Jevgenij Prigozjin ble oppsiktsvekkende nok aldri fengslet etter sin marsj mot Moskva i juni. Putins tidligere favoritt ikke bare overlevde sitt opprør, han ble mottatt i Kreml og gitt nye oppgaver.

Til vestens store overraskelse. Det ble spekulert i om det var tegn på Putins svakhet. Om Putin satte sin tidligere venn, en av svært få ved det russiske presidenthoffet, så høyt at han var villig til å tilgi. Ikke ved å invitere han helt tilbake i varmen, men ved å skjenke ham livet.

Han ventet til forræderens skuldre var senket, til han var trygg igjen

Det iskalde, kalkulerte svaret kom onsdag kveld. Flyet Prigozjin satt i på vei mellom Ruslands to store maktbastioner St. Petersburg og Moskva styrtet til bakken. Putins venn forsvant i et flammehav. Signalet er ikke til å ta feil av. Ingen utfordrer Vladimir Putin. Prigozjins navn er føyd inn i den lange rekka av døde menn som har snakket Putin imot de siste 20 årene.

I to måneder lot Putin Prigozjin tro at han kunne gjenvinne fyrstens gunst. I to måneder forvirret han vestlig etterretning. Han ventet til forræderens skuldre var senket, til han var trygg igjen. Så kom nakkeskuddet. Nådeløst.

Forakten for Prigozjins liv er én ting, han er ingen martyr for det gode. Men ombord på flyet var det en rekke uskyldige. De ble ofret for å ta Wagner-sjefen av dage på mest mulig spektakulært vis. Det sier alt om Putins regime.

Som regel faller de vantro på ynkelig og uforståelig vis ut av vinduer eller fra hustak. De omtales inntil det latterlige som «ulykker». Prigozjins død ble iscenesatt med en helt annen dramatikk. Uten tvil.

Putin snakker nå i større bokstaver. Der tidligere fiender av Putin er forsiktig visket ut i sovjetstil, ble Prigozjin henrettet for åpen scene. Ingen tror flystyrten var en ulykke. Den var en beskjed. Putin understreker sitt krav om absolutt troskap. Russerne har to valg: Putin eller døden.

Flystyrten er et gruvekkende signal om hva Putin er villig til å gjøre. Om hvilken kynisme Russland styres med. Og det slår iskaldt vann i blodet på de som håper og tror på en fornuftig, bærekraftig fredsprosess i Ukraina. Han skremmer sine egne, han skremmer oss.

Prigozjins død kom samtidig som de såkalte Brics-landene hadde sin siste kveld under møtet i Sør-Afrika. Der har statsoverhodene i Brasil, India, Kina og Sør-Afrika, samt Russland med utenriksminister Lavrov, smilende kommet sammen i samarbeidets ånd.

Putin, som ikke kan reise fordi han er etterlyst for krigsforbrytelser, har talt til sine kollegaer, og forsvart sitt angrep på Ukraina. Det planlegges en lys framtid med Russland som partner. Som om ingenting har skjedd det siste halvannet året.

Brics-landenes håndtrykk og smil er enda mer skrekkinngytende enn Prigozjins død.

