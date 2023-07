VIF jakter fortsatt stopper: – Så usikker Stefan er, trenger vi en til

Mandag ble det kjent at Vålerenga signerte Martin Kreuzriegler, og at 29-åringen blir den første Geir Bakke-signeringen. VIF-treneren ønsket seg raskt en midtstopper, på grunn av skadesituasjonen og behovet for flere stoppere i bakre ledd etter omleggingen til 3-4-3.

– Det er alltid ulike muligheter man har i et marked, men Martin var ledig, vi kjenner spilleren fra før og han kjenner norsk fotball fra før etter tiden i Sandefjord. Der var han god og solid i grunnspillet, med basisen i orden. Han har rutine og vært med en stund, og var sånn sett et ganske safe valg. Sånn situasjonen i klubben har vært med tanke på forsvarsspillere var det viktig å få inn en spiller, og når Martin dukket opp synes vi det var et veldig godt valg, sier Bakke om hvorfor de hentet Kreuzriegler.

Strandbergs skade bekymrer

VIFs nye stopper er imidlertid ikke spilleklar før neste tirsdag, da overgangsvinduet og muligheten for å registrere nye spillere ikke åpner før tirsdag 1. august. Da er det bra at Stefan Strandberg har vært med på flere økter denne uken, og trolig blir spilleklar til Sandefjord-kampen på lørdag.

– Hvis han ikke får noen store reaksjoner på de treningsøktene han har vært med på denne uken, så håper vi at han blir klar mot Sandefjord ja. Nå har han trent med oss to dager på rad, så det lover godt, forteller Bakke.

Strandberg har ikke spilt to kamper på rad siden midten av mai, og har spilt cirka annenhver kamp siden Vålerenga møtte HamKam hjemme 16. mai. Nå har han stått over både mot Odd sist, og Molde før det, slik at cupkampen mot Brann 12. juli var forrige gang han var i aksjon.

– Det er aldri positivt å ha den usikkerheten vi har med Stefans skade. Alle vet at han spiller når han er klar og kroppen lystrer, men vi vet ikke gjennom uka om han er klar eller ikke, og det er vanskelig. Som lag skal vi trene inn noe, og du skal gi folk tillit, og med skaden til Stefan er det alltid én som er på vent og lurer på om det er hans tur eller ikke inn mot neste kamp, sier Bakke og fortsetter:

– Det er ofte en annen som dekker Strandbergs rolle i store deler av treningsuka, uten at vi vet om det er han eller Stefan som skal spille eller ikke. Det er sånn er situasjonen er akkurat nå, også får vi håpe det bedrer seg utover høsten, sier Bakke.

Stefan Strandberg har vært med på flere fotballøkter med laget denne uken, og Vålerenga har et godt håp om at han blir klar til spill igjen mot Sandefjord. Her sammen med Torgeir Børven. (Pål Karstensen)

Jakter fortsatt ny stopper

Det er også grunnen til at Vålerenga fortsatt er på utkikk etter en ny midtstopper. I helgen skrev Dagsavisen at VIF blant annet ser på danske Tobias Anker fra Vendsyssel.

– Vi ser etter en stopper til ja. Det er såpass usikkert med Strandbergs skade frem og tilbake, og vi vet aldri helt hvordan den foten svarer på trening. I den situasjonen vi er i nå må vi ha nok ballast bakover i banen, forteller Bakke.

På torsdagens formasjonsøkt var Strandberg tilbake i midtforsvaret, sammen med Fredrik Oldrup Jensen og Alexander Hammer Kjelsen. På reservelaget med vester spilte både Aaron Kiil Olsen, som er klar igjen etter skade, og Leonard Zuta.

Med Vegar Eggen Hedenstad ute med karantene etter hans røde kort i Skien, som Bakke mener var fullstendig feil, trenger VIF en ny mann på vingbacken. På torsdagens formasjonsøkt var det Magnus Bech Riisnæs, mens Filip Thorvaldsen kom inn på den kantposisjonen som Bech Riisnæs hadde mot Odd.

På Vålerenga-trening torsdag var også tidligere sportssjef Jørgen Ingebrigtsen, som nå er agent for blant annet Mathias Emilsen, som klubben hentet tilbake fra utlån i Sandnes Ulf tidligere denne måneden.

På treningsfeltet var også Daniel Håkans, som var med en gjeng ungutter som trente alternativt for seg selv. Det var mye løping på finnen, som enda ikke er klar for å delta på fotballøkter med laget.

Daniel Håkans kastet krykkene forrige uke, og er nå tilbake på feltet. Foreløpig holder finnen på for seg selv, og torsdag var det mye løping ved siden av lagkameratene. (Pål Karstensen)

