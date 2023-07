Borten Moe må gå av

Sp-nestleder Ola Borten Moe har gjort grove feil som statsråd for forskning og høyere utdanning. Han har brutt reglene for habilitet to ganger og handlet aksjer i strid med retningslinjene.

Nettavisen E24 har drevet god journalistikk og avslørt de grove feilene, som Ola Borten Moe nå innrømmer. Han har lagt seg flat, men det hjelper neppe. Tilliten til ham som statsråd er borte. Ola Borten har to ganger kjøpt aksjer i våpen- og teknologiselskapet Kongsberg Gruppen. Problemet er at han var inhabil begge gangene da regjeringen behandlet saker som berørte dette selskapet.

Fadesen startet 5. januar i år. Da kjøpte Ola Borten Moe Kongsberg-aksjer for 415.000 kroner. 12. januar deltok han på regjeringsmøtet som konkluderte med å kjøpe ammunisjon for 2,6 milliarder kroner fra Nammo på Raufoss. Problemet er at Kongsberg Gruppen er indirekte eier i Raufoss, gjennom det finske selskapet Partia.

Han har skutt seg selv i foten.

Statsråden var også inhabil da regjeringen 30. mars økte rammen for kontrakten med Raufoss. 11. juli kjøpte han på nytt aksjer i Kongsberg Gruppen. Denne gang for den nette sum av 467.000 kroner. Samme dag var det Nato-toppmøte i Vilnius, og den påfølgende dagen ble det offentliggjort at regjeringen donerte Kongsberg-produserte missilsystemer til Ukraina. «Jeg kjente ikke til denne donasjonen på forhånd», sier Borten Moe. Det er god grunn til å tro ham på dette.

Men det er uforståelig at det ikke ringte noen bjeller da han deltok i de to aktuelle regjeringsmøtene. Her skulle han åpenbart ha meldt seg selv inhabil og fratrådt møtet. Og enda verre blir saken når Ola Borten Moe nå har kommet til at han generelt skulle ha vært mer tilbakeholden i å handle med aksjer. Han innrømmer å ha vært i «overkant naiv». Det er ikke forbudt for statsråder å eie, kjøpe eller selge aksjer. Men de skal vise «stor aktsomhet». Alternativet er svekket tillit.

Ap/Sp-regjeringen har på kort tid blitt rammet av flere habilitetssaker. Kunnskapsminister Tonje Brenna ser ut til å overleve som statsråd. Anette Trettebergstuen måtte gå av som kulturminister på en mer alvorlig sak. Og nå er det altså Ola Borten Moe som står til knes i myra med svekket tillit. Statsminister Jonas Gahr Støre må gi ham fyken som statsråd.

47 år gamle Ola Borten Moe er en dreven og erfaren politiker med 30 års fartstid. Han har vært statsråd tidligere og sittet på Stortinget. Derfor er det overraskende at han har feilbedømt sine aksjedisposisjoner så til de grader. Sp-politikere er kjent for å være gode hestehandlere. Men Ola Borten Moe er tydeligvis ikke like god til å handle med våpenaksjer. Denne gangen har han skutt seg selv i foten. Ola Borten Moe må halte videre utenfor regjering.

