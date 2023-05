Idrettsdebatt uten debatt

Torsdag stilte begge opp i NRKs største debattflater, Dagsnytt 18 og Debatten. Ble vi noe klokere? Nei. For vi fikk ikke vite noe om hva de eventuelt er uenige om.

Når de har sittet i det samme idrettsstyret de siste fire årene kunne man jo tro at det var noen saker eller håndtering av saker de var uenige om. Men det fikk vi ikke vite. Det er litt som Arbeiderpartiet mot Høyre: De store sakene er vi helt enige om.

De største sakene i idretten er også de fleste enige om. Økonomiske barrierer må ned, frivilligheten må opp. Dette jobber landets mange idrettslag med hver dag. Men krig i Europa, pandemi og dyrtid gjør noe med oss alle og selvfølgelig også idretten. Der alle skal med.

Tiltak er iverksatt og problemene er synliggjort. Duellen i Debatten ble mest en samtale. Høyest temperatur ble det da NRK-kommentator Jan Petter Saltvedt måtte svare på Berit Kjølls kritikk av ham som partisk, men det er jo underordnet hvem som bør bli ny idrettspresident. Den duellen tonet noe pinlig ut med krangel om noen helt uvesentlige detaljer om når siste idrettspresident ble gjenvalgt.

Det er mulig Zaineb Al-Samarai vil utfordre Kjøll på noen punkter. Hvor presidentkandidatene kommer fra, alderen deres og hvor fattige de var som barn, er jo i det store bildet uvesentlig. I USA vil en 80-åring gjenvelges som president, i Norge fikk vi en 28 år gammel justisminister. Alle er født og oppvokst et sted. Al-Samarai (36 år) er partipolitisk knyttet til Arbeiderpartiet, men måtte på et vis veie opp det må å si at hun var gift med en tidligere FrP-politiker. Kjøll (67år) er politisk uavhengig, men oppfattes på høyre siden av skalaen. Dette er også lite vesentlig. I idretten er hele det politiske fargekartet under samme paraply.

Bør Norge arrangere OL? Hva gjør vi hvis russiske langrennsløpere kan delta i OL og kanskje også i VM i Trondheim i 2025?. Er det riktig at IOC er representert i det norske idrettsstyret? Hva med den kommersielle utviklingen i norsk idrett opp mot massene? Zaineb Al-Samarai sitter i elitestyret i landets mest internasjonale fotballklubb med 125 nasjonaliteter som medlemmer, men der elitedelen bevisst styrte mot et minus 42 millioner resultat i fjor. Neppe hennes skyld, men hvordan ser hun på kontrastene og ressursbruken? Det finnes ting å borre litt i.

Det var ikke mulig å kåre noen vinner i disse debattene. Berit Kjøll svekket seg ikke, Zaineb Al-Samarai styrket seg ikke. Det meste vil bli som før uansett hvem som velges. Al-Samarai har flertallet i valgkomiteen med seg. Og flere særforbund i ryggen. Det delegatene trenger er mer kunnskap. Valget gjøres i Bergen om fire uker.

