Orienterte ikke Kjøll om utfordrerrollen

ULLEVAAL STADION (Dagsavisen): 35 åringen som nå også sitter i Vålerenga Fotball Elitestyre kan gå helt til topps i norsk idrett om en drøy måned.

Siden hun kom til Norge som flyktning fra Irak i 1994, året Norge var i OL-rus etter Lillehammer-lekene, ha læringskurven vært bratt. Og effektiv.

– Når bestemte du deg for å gå for dette vervet?

– Jeg ble kontaktet av noen særforbund og kretser i mai i fjor, og da var tanken sådd. Så brukte jeg sommeren på å tenke meg om før jeg måtte svare valgkomiteen, sier Zaineb Al-Samarai til Dagsavisen.

Delt innstilling

Onsdag ventet både hun og sittende idrettspresident Berit Kjøll på gangen da valgkomiteens leder Terje Roel presenterte innstillingen.

Sju medlemmer av valgkomiteen vil ha Al-Samarai som ny leder, tre vil ha Kjøll med videre.

– Jeg er kampklar, har masse energi og har fått mer motivasjon etter den tøffe tiden norsk idrett har vært gjennom med pandemi, krig i Europa, strømkrise og veldig kostnadsvekst, sier Berit Kjøll.

Hun sier samarbeidet med Al-Samarai i idrettsstyret har vært uproblematisk etter at hun ble kjent med at et av hennes egne styremedlemmer ville utfordre henne.

– Men hun orienterte aldri meg om det direkte. Det fikk jeg vite via andre kanaler, sier Berit Kjøll til Dagsavisen.

NIF valgkomite Zaineb Al-Samarai ventet på gangen før valgkomiteens presentasjon. (Terje Pedersen/NTB)

Vant på målstreken

Nå vil hun ta kampen på idrettstinget i Bergen. Ved forrige korsvei nedkjempet hun overraskende storfavoritten Sven Mollekleiv med to stemmers overvekt.

At valgkomiteens innstilling var delt, tar hun med seg. Leder Terje Roel vil ha Al-Samarai, mens nestleder i komiteen, Astrid Waaler Kaas vil ha gjenvalg av Kjøll.

– Ja, vi hadde ønsket en enstemmig innstilling, og den blir litt svekket av at den er delt, sier Roel til Dagsavisen.

Holmlia og Vålerenga

Zaineb Al-Samarai er oppvokst rett ved idrettsplassen på Holmlia og sier den klubben har vært helt avgjørende for hvordan hun ble integrert i det norske samfunnet.

– Økonomi som barriere for deltakelse i idretten er den viktigste saken akkurat nå. Det handler også om å styrke klubbenes rammebetingelser, ser hun.

– Hvordan har de siste måneders bråk i NIF-styret med varslingssaker påvirket arbeidet?

– Det er veldig trist at en så viktig og synlig organisasjon blir preget av slikt. Det gjøres så mye flott i norsk idrett som ikke kommer fram. Men samarbeidet med Berit Kjøll har vært uproblematisk og profesjonelt fra min side, sier hun.

Som daglig leder i Holmlia fikk hun se hverdagsproblemene.

Som medlem av VIF Fotballs elitestyre har hun full innsikt i den mest kommersielle delen av norsk idrett. Men Vålerengas sportslige problemer var ikke tema denne dagen.

– Må du trekke deg fra VIF-styret hvis du blir NIF-leder?

– Det har jeg ikke tenkt på, men det må jeg kanskje, ja, sier Al-Samarai før hun måtte dra videre for å rekke et fly til Trondheim.

Der skulle hun møte Berit Kjøll til den første idrettspolitiske debatten onsdag kveld i Trondheim Spektrum.

NIF valgkomite NIFs valgkomité, ved leder Terje Roel, hilser på Berit Kjøll, som han selv ikke ønsker som idrettspresident. (Terje Pedersen/NTB)

Politisk erfaring viktig

Fra nå er hverdagen hennes endret. Hun har bevisst ligget lavt og ikke villet uttale seg om NIF-vervet før valgkomiteens innstilling ble presentert.

– Hvorfor er Al-Samarai best egnet, Terje Roel?

– Hun har kjent idrettens utfordringer på kroppen, hun har vært med på alle nivåer og hun er veldig god på kommunikasjon. Dessuten har hun en politisk erfaring, også fra Stortinget, som vi tror kan ha stor betydning, sier Roel.

Det er totalt 164 personer som skal stemme fram en idrettspresident. 75 av dem representerer særforbundene, 75 fra idrettskretsene og 14 fra idrettsstyret og utøverrepresentanter.

Det kreves minst 83 stemmer for å vinne valget, som gjøres på idrettstinget i Bergen første helgen i juni.

