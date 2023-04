Al-Samarai mot Kjøll: Fra to verdener, men enige om det meste

En 35-åring oppvokst på Holmlia med bakgrunn som flyktning fra Irak, utfordrer en 67 år gammel vestkantdame med lang fartstid fra næringslivet og fire år som NIF-president.

Berit Kjøll var ikke innstilt til noe som helst av valgkomiteen for fire år siden, men feide fram på oppløpssida og vant duellen mot Sven Mollekleiv på målstreken.

At hun nå var innstilt fra et mindretall i valgkomiteen tok hun som en enorm energi-innsprøyting. Hun forventet enstemmig innstilling på Al-Samarai. Slik ble det ikke. Men det er liten tvil om at den tidligere Ap-politikeren fra Oslo bystyre og Stortinget er favoritt.

Få timer etter at Zaineb Al-Samarai og Berit Kjøll hadde fått presentert valgkomiteens innstilling onsdag møttes de to rivalene til debatt i Trondheim Spektrum. Bakteppet er altså at de har sittet i det samme idrettsstyret de siste fire årene og de roste hverandres profesjonalitet. De er åpenbart like enige om idrettens største utfordringer: Kostnadene for deltakelse, den nye fattigdommen og det skrikende behovet for flere anlegg. Ordstyreren slet med å få fram forskjellene ut over alder, bakgrunn og hudfarge.

Men på direkte spørsmål om hva som skiller dem, var de begge ganske klare. Zaineb Al-Samarai har erfaring fra lokalpolitikken og som vararepresentant for Arbeiderpartiet på Stortinget og vet hvilke knapper man skal trykke på for å få politisk gjennomslag. Nå jobber hun i kommunikasjonsbransjen. Barndommen og oppveksten i fattige kår bringer henne nærmere grasrota i norsk idrett. Kjøll har erfaringen fra lederrollen og har et stort nettverk, men har ingen partipolitisk bakgrunn. Med andre ord: Al-Samarai tror og håper på større politisk gjennomslag.

Håndballforbundets president, Kåre Geir Lio, som var bakspilleren for Berit Kjøll sist, vil være det samme nå. Han mente Zaineb Al-Samarai rett og slett manglet fartstid i idretten. Men det svarte den tidligere Holmlia-lederen kontant på. Det er i norsk idrett hun har vokst opp og det er her hun har fått mestringsfølelsen som har brakt henne i denne posisjonen. Hun sitter også i styret i Vålerenga Fotball Elite og har innsikten fra den kommersielle idretten derfra. – Finland hadde vel en yngre kvinnelig statsminister (Sanna Marin) enn meg, sa hun.

Zaineb Al-Samarai har bevisst holdt en lav medieprofil og hun hadde ikke hørt noe fra valgkomiteen siden februar før hun fikk telefonen onsdag formiddag. Da endret hverdagen seg. Ingen av dem har planlagt noen valgkamp, men nå må de ut i den. Al-Samarai vet hun allerede har støtte fra flere særforbund og idrettskretser, ikke minst den hun selv kommer fra, Oslo idrettskrets. Berit Kjøll hadde støtte fra nestlederen i valgkomiteen, Astrid Waller Kaas og håndballforbundet vil igjen fronte henne.

Det er blitt tradisjon i norsk idrett at presidenten skiftes ut hvert fjerde år. I landets største frivillige bevegelse er det mange ønsker og krav. Berit Kjøll fikk pandemi, krig i Europa og strømkrise på sin vakt. Zaineb Al-Samarai roste henne for måten hun har håndtert det på. Men hun mener norsk idrett går inn i en ny tid. Den vil hun lede. Snittalderen i norsk idrett er under 26 år. Hun følte seg litt gammel allerede.

Valget avgjøres på Idrettstinget i Bergen første helg i juni.

[ Utfordrerne har jobbet sammen i fire år ]

