Skjebnens ironi kan avgjøre tittelkampen

Skjebnens ironi henger tungt over den første Premier League-runden etter siste landslagspause. I løpet av de siste fire sesongene har det skilt ett fattig poeng mellom Manchester City og Liverpool, der City har tatt 358 poeng og Liverpool 357. Det har ført til tre ligatitler for City med minst mulig margin, og bare én for Liverpool, men i år kan Merseyside-klubben få sin revansj.

I helga er det nemlig duket for et nytt møte mellom Englands to beste klubber de siste årene, og selv om Liverpool ikke er i nærheten av å vise det nivået de hadde jevnlig i årets sesong, kan Jürgen Klopps menn likevel spille en helt avgjørende rolle i årets serieinnspurt. Liverpool har nemlig både Manchester City og Arsenal igjen i løpet av kort tid, og utfallet av de to kampene kan være det som avgjør det til Arsenals fordel.

Liverpool viste med 7-0-seieren over erkerivalene Manchester United at de fortsatt kan, og slo Manchester City 1–0 da lagene møttes tidligere i sesongen på Anfield tilbake i oktober. Nå har det vært nesten en to ukers landslagspause, der Erling Braut Haalands skadeforfall til det norske landslaget har vært i fokus, og det er klart at Citys sjanser blir noe helt annet uten ligaens suverene toppscorer. Trener Pep Guardiola sa på fredagens pressekonferanse at Haaland var på bedringens vei, men at jærbuen skulle testes før lørdagens tidligkamp mot Liverpool.

City har selvsagt alle muligheter til å vinne, også uten Haaland, og Pep Guardiolas menn må nesten vinne for å henge på Arsenal i tittelkampen. Før oppstarten, og med bare ti kamper igjen å spille er det Mikel Arteta som er i førersetet. Pep Guardiolas elev da Arteta var i Manchester Citys trenerteam kan nå snyte Guardiola for hans femte ligatittel på seks år. City-linken stopper imidlertid ikke der, da både Oleksandr Zinchenko, men også Gabriel Jesus gikk fra City til Arsenal foran årets sesong.

Der Haaland nå er usikker med skade, er Jesus trolig på vei tilbake fra skade og kan bidra for Arsenal når de skal ut for å sikre seg tre nye poeng hjemme mot Leeds. Med ti kamper igjen å spille har Arsenal også bare Premier League-tittelen å konsentrere seg om, mens City kjemper både om FA-cupen og Champions League-trofeet i tillegg. Arsenal har Liverpool og Manchester City borte, og byrival Chelsea hjemme som de tre tøffeste kampene igjen å spille.

Alt ligger dermed til rette for at gamle kjente kan felle Manchester City i gullracet, og sørge for at Martin Ødegaard som eneste norske kaptein noensinne kan løfte Premier League-pokalen over hodet, og med det samtidig snyte landsmann og kompis Erling Braut Haaland for tittelen.

