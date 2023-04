Prisene lurer oss - igjen

Prisene stiger mer enn forventet. Dermed kan det bli svekket kjøpekraft for vanlige lønnstakere også i år. Selv om LO skulle trekke det lengste strået i helgens innspurt på lønnsoppgjøret. Statistisk sentralbyrås siste fasit viser nemlig en større inflasjon enn de fleste ekspertene har spådd.

De er stor fare for at prisanslaget, som både LO og NHO legger til grunn, er for lavt. Fagbevegelsen risikerer da å havne i samme fella som i fjor. Norges Bank sliter samtidig med å få dempet prisstigningen. Økt rente virker foreløpig ikke effektivt nok. Kronekursen slår inn som et ekstra trøblete element.

Tålmodigheten i fagbevegelsen er tynnslitt.

Teknisk beregningsutvalg for lønnsoppgjørene (TBU) har anslått at prisene vil stige med 4,9 prosent i år. Dette er det magiske tallet som LO og NHO baserer seg på. LO krever økt kjøpekraft. Det innebærer at lønningene må stige mer enn prisene. Årets oppgjør må derfor bikke femtallet for å gjøre LO-leder Peggy Hessen Følsvik rimelig fornøyd. Alternativet er storstreik.

Men prisstigningen synes å spille partene et puss, i år som i fjor. Statistisk sentralbyrå kunne tirsdag fortelle oss at prisene har steget med 6,5 prosent det siste året. En overraskende sterk inflasjon peker i retning av at Norges Bank setter opp styringsrenta enda mer ved neste korsvei. Uten strømstøtteordningen ville prisveksten ha vært 7,4 prosent.

På denne bakgrunn synes prisanslaget til TBU å ha gått ut på dato. Denne prognosen ble satt for nøyaktig en måned siden. Lønnsforhandlerne har imidlertid tradisjon for å holde fast på TBU-prognosen selv om den faktiske utviklingen ser ut til å gå en annen retning.

NHO og LO gir også et prosentvist anslag for hvor lønnsoppgjøret kommer til å ende, medregnet lokale tillegg. Denne skisserte rammen blir en norm for oppgjørene i øvrige tariffområder, både i privat og offentlig sektor. Norske industribedrifters tåleevne overfor utenlandske konkurrenter må legge normen for hvor mye det er fornuftig å hente ut i økte lønninger.

Denne frontfagsmodellen har tjent både fagbevegelsen, næringslivet og det norske samfunnet godt i flere årtier. Men modellen settes under press når det oppstår feilskjær, som i fjorårets oppgjør. Da baserte LO og NHO seg på et prisanslag som viste seg å være altfor lavt.

Og nå så ser det altså ut til at lønnsoppgjøret kommer skjevt ut også i år. Industriarbeiderne og de kommuneansatte ble fjorårets store tapere. Finansfolkene ble vinnere. For ikke å snakke om de svært så grådige topplederne. De mest «lojale» mot modellen må ikke nok en gang bli latt i stikken. Derfor må NHO strekke seg langt overfor LO. Tålmodigheten i fagbevegelsen er tynnslitt.

