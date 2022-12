Aldri har den norske påvirkningen vært større

Helt siden Einar Jan Aas kom til Nottingham Forest i 1981 har det vært et jevnt tilsig med norske fotballspillere som har spilt i England. Både i den øverste divisjonen, og nedover i ligasystemet, og spesielt på 1990-tallet og litt inn på 2000-tallet var det flust av nordmenn også i Premier League. Mye takket være landslagets prestasjoner under Egil «Drillo» Olsen og ryktet som gikk om norske spillere som hardtarbeidende og lojale.

Ole Gunnar Solskjær er den klart mest suksessfulle norske spilleren, med sine seks seriemesterskap, to FA-cup-titler pluss mesterligatriumfen der han selv avgjorde på overtid. Solskjær fikk 386 kamper for Manchester United, og scoret 126 mål, og ligger med det nøyaktig 100 mål foran Erling Braut Haaland i løypa. Problemet for Solskjær er at Haaland bare har brukt 20 kamper på å score de 26 målene, og fortsetter han slik kommer han til å smadre alle rekorder som finnes.

Ikke bare er Solskjærs seks seriemesterskap norsk rekord, men det er også rekord for alle utenlandske spillere som ikke kommer fra De britiske øyer. Solskjær ble toppscorer i sin debutsesong med 18 mål, som er det meste av en nordmann i løpet av en sesong i England, men allerede etter 14 spilte kamper i årets sesong har Erling Braut Haaland slått den rekorden og scoret 20.

Av de 73 nordmennene som har spilt i Premier League har Haaland allerede gått forbi sin far Alfie, som scoret 18 mål, og er bare ett mål bak John Arne Riises 21 mål som innehar tiendeplassen. At Braut Haaland tar igjen Solskjærs 91 ligamål, og 126 mål for klubben sin, er det bare skader som kan forhindre. Solskjær har nok vunnet mest, og så langt scoret flere, men ingen nordmann har hatt større påvirkning på engelsk fotball enn Erling Braut Haaland. Han er ikke bare den beste norske spilleren, men han er også ligaens beste spiller.

Det har Norge aldri vært i nærheten av tidligere, og hvis vi tar med Martin Ødegaards glimrende prestasjoner for Arsenal, har norsk fotball aldri stått sterkere i England enn nå. Ødegaard er kaptein for laget som leder ligaen, og han leder med bravur. Prestasjonene hans blir stadig bedre, målsnittet hans har aldri vært bedre, og han er nå delt toppscorer med Gabriel Martinelli og Bukayo Saka. Han er to mål bak sin bestenotering fra Vitesse-sesongen i 2018/2019 og ett mål bak fjoråret der han endte på sju mål, og vi er knapt halvveis.

Det å følge norske fotballspillere i England har vært en drøm for norske sportsjournalister i over 30 år, og med unntak av en liten dupp det siste tiåret, er interessen for norske spillere i England nå på en «all time high». Det merket jeg selv på mine to turer til England denne sesongen, da alle supporterne jeg snakket med ville vite alt om Haaland og Ødegaard når de fant ut at jeg var fra Norge.

Det gjaldt både på Premier League-kamper, og nedover i divisjonene, og på pubene var det også mye snakk om og fascinasjon for målmonsteret fra Jæren. Erling Braut Haaland har ikke vunnet noe enda for Manchester City, men prestasjonene hans det første halvåret gjør at han likevel er favoritt til å vinne årets mannlige idrettsutøver på Idrettsgallaen. Allerede har han toppet VGs liste, og det foran utøvere som Jakob Ingebrigtsen, Casper Ruud, Viktor Hovland og det enorme kobbelet av norske vinteridrettsutøvere som vi har.

Norge er rett og slett en helt utrolig idrettsnasjon, som nå snart er like god i sommeridretter som i vinteridretter. Vi har riktignok mer dybde på vinteren, men enerne vi har fått fram i sommeridrettene hevder seg i verdenstoppen nesten samtlige. At det nærmest er en selvfølge at Erling Braut Haaland skal slå dem alle, sier alt om hans prestasjoner i det som er verdens største fotballiga. Men der er vi altså. Premier Leagues beste fotballspiller for tiden er norsk, og heter Erling Braut Haaland.

