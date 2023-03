Juksepaver

I gamle dager kunne penger være av gull. Konger og Paver hadde ansiktet sitt på myntene og under sto det hvor mye gull eller sølv mynten inneholdt. Resten av mynten besto av mindre edelt metall.

Kom det en kunde inn i butikken din med en utenlandsk mynt var ikke det et problem. Gull er gull. Dine penger er like gode som mine.

Helt til en smarting fant ut at hvis vi i hemmelighet reduserer gullinnholdet i myntene våre, så kan vi veksle dem i utenlandske mynter som har mer gull og sølv i seg og bli søkkrike.

Dette ble selvsagt raskt oppdaget og vipps så var valutakursen oppfunnet. Kom du med gullmynter fra en slik juksepave, fikk du lavere kurs enn hvis du hadde mynter fra en ærlig konge. Var det halvparten så mye gull i dine mynter måtte du ut med dobbelt så mange mynter for en hest eller et esel. Selv om det sto det samme på myntene.

Vi har ikke gull i pengene våre lenger. Men det står i mobilbanken din hva en mynt er verd. For eksempel en krone eller en euro. Men hva betyr det? Både for dansker og nordmenn er en mynt verd «En krone». Så seint som i 2013 var det nøyaktig like mye. Den gang fikk du like mange Euro for en krone enten den var norsk eller dansk. I dag koster en Euro over elleve kroner hvis du er norsk. Er du dansk kan du kjøpe den for 7,45 kroner. Bare ti år etter at de var like mye verd må du i dag betale 1,50 norske for ei dansk krone.

Hva har skjedd? Hvem har redusert gullinnholdet i den norske krona så mye?

Det er vanskelig å svare på. Du kan ikke veie moderne penger. Valutaer i vår tid består ikke av metall men av tillit. Hvordan måle tilliten til et lands økonomi? Vel, da ser vi gjerne først på valutakursen. Men det hjelper jo ikke oss, det er jo nettopp den vi vil forklare.

Norges Bank har som jobb å si at det er renta som påvirker krona. Det er jo riktig, men samtidig bare en liten bit av sannheten. På fredag økte Norges Bank renta for å styrke krona vår slik at prisene skal stige litt mindre. Resultatet så langt: Krona har svekket seg ytterligere. Hva betyr det? Ingen vet. Kanskje ville krona svekket seg enda mer hvis sentralbanken ikke hadde økt renta? Kanskje «markedet ble skuffet» fordi det hadde forventet en større økning. Eller kanskje det skjedde noe helt annet på samme tid som påvirket kursen? Andre land endrer seg jo også. Kanskje hadde det vært bedre å signalisere selvtillit ved å redusere den norske renta i stedet for å heve den?

Mange har meninger om hvorfor kursen på norske kroner er svak. De eneste som helt sikkert tar feil er de som er helt sikre. Mange ting påvirker kronekursen. Handel, lønnsnivå, kjøpekraft, produktivitet, omstillingsevne, politisk stabilitet, spekulasjon, renter og «tillit».

Mens vi klør oss i hodet betaler vanlige nordmenn prisen. Folk flest er nemlig importører. Vi har vår arbeidslønn i norske kroner som vi bruker til å importere telefoner, biler, appelsiner, datamaskiner, sydenturer og masse annet som må kjøpes for utenlandske penger, som har blitt dyre. For oss er svakere kronekurs det samme som prisstigning.

De som kan gni seg i hendene er de som eksporterer fra Norge. De har sine inntekter i stadig mer verdifulle utenlandske penger mens de betaler sine ansatte i stadig billigere norske kroner. Det er like mange mynter i lønningsposen som tidligere, sier direktøren. Men når du tar lønna di med deg i butikken for å handle, finner du fort ut at det er mindre gull i hver mynt enn før.

