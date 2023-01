Den lille skøyterevolusjonen

Du trodde kanskje tida for festlige internasjonale skøytemesterskap med norske øyne var over? Helgens løp i Vikingskipet viste hvordan norske talenter angriper denne sporten med ny energi.

Ragne Wiklunds EM-sølv sammenlagt er Norges første noensinne blant kvinnene. Sander Eitrems EM-sølv er beste norske prestasjon siden 2009. Norge har ikke vunnet EM siden Johann Olav Koss gjorde det i 1991 (!)

Som avslutning på moroa fikk vi en av tidenes beste dueller på 10.000 meter mellom Eitrem og gullvinner Patrick Roest. Da nederlenderen tråkket på gassen seks runder før mål, svarte Eitrem umiddelbart. Gutten som for kort tid siden lovte aldri å gå et milløp igjen, svarte på imponerende vis.

Løpet viste hvilken kapasitet og indre motivasjon han har. 20-åringen fra Skreia på Toten hadde det morsommere og morsommere for hvert løp som ble gått denne helgen. Og han har jobbet i årevis for å komme dit, tross sin unge alder. Den gamle toppløperen Eskil Ervik er en av mange som har jobbet i kulissene.

Tidligere på dagen hadde han sjokkert både seg selv og andre ved å vinne 1500 meteren. Lørdag vant han 5000 meter. Han avsluttet med ny personlig rekord på 10.000 meter: 13.04,24. Det er ikke vanlig at man setter rekorder i lavlandet lenger. Løpene viser at han har et potensial han selv kanskje ikke var klar over.

Sander Eitrem vant 1500 meteren søndag og kjempet om EM-tittelen helt inn. (Christoffer Andersen/NTB)

Skøytesporten har kommet i skyggen av den massive suksessen i norsk toppidrett, men den var en del av det norske gullrushet i OL i Beijing i fjor. Men gull i lagtempo får ikke den oppmerksomheten individuelle vinnere får. På lørdagens Idrettsgalla (også i Hamar) var det ikke mye fokus på skøytesporten.

Men det var en grunn til at landslagstrener Bjarne Rykkje var blant de nominerte til årets trener. Han har skapt en ny dynamikk i det lille skøytemiljøet. Historie og tradisjon er det ikke mangel på. Toppløperen fra 80-tallet, Edel Therese Høiseth er en del av trenerapparatet.

Ragne Wiklund fra Kringsjå lever nå i en by uten skøytebane. Men Valle Hovin skal få en solid oppgradering, og kanskje den også vil få tak etter hvert der den nå ligger som en byggeplass ved siden av Intility Arena. Det er Frogner stadion som er byens skøytesenter akkurat nå. Der er det trangt om plassen. Men Wiklund må primært trene i Vikingskipet når det er tilgjengelig.

Jenta, som også har vært orienteringsløper på høyt nivå, har nå individuelt VM-gull og EM-sølv i samlingen. Hun vant både 3000 og 5000 meter i Vikingskipet. Neste mål for henne i vinter er VM på enkeltdistanser i Heerenveen i mars.

For såkalte allroundmesterskap i EM og VM er under press og inne i en evig diskusjon om mesterskapsstruktur. For mange er VM enkeltdistanser og ditto i OL prioritet nummer en. For nostalgikerne er allroundmesterskapene høydepunktet. Slik det var i Vikingskipet denne helgen.

Vikingskipets framtid er også usikker på grunn av strømsituasjonen. VM 2025 er tildelt Hamar, men det er usikkert om det må flyttes. Arenaen ble bygget til OL i 1994 der Johann Olav Koss avsluttet sitt gullskred ved å vinne 10.000 meteren, 26 sekunder saktere enn det Sander Eitrem gikk på søndag.

