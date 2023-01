Sander Eitrem tok EM-sølv – ga Patrick Roest kamp til døra

Sander Eitrem ledet med 1,78 sekunder på Roest foran 10.000-meteren. Det ble en durabelig kamp om gullet. Eitrem var seig, og duellen var ikke over før helt mot slutten av den avsluttende 10.000-meteren. Roest vant distansen med 12.58,09, mens Eitrem gikk inn til 13.04,24 og tredjeplass på distansen.

– Det var deilig. Jeg sa etter Calgary at jeg aldri skulle gå 10.000 meter igjen, men glad jeg gjorde det. Jeg var ikke sterk nok til å ta ham, men ga ham en god kamp, sa Eitrem til Viaplay.

– Løpet mitt føltes moderat fram til jeg begynte å gå ned rundetidene. Dette var over all forventning på alle løpene, slo Eitrem fast.

De to møttes sist i Calgary før jul, og da sjokkerte Roest den mindre rutinerte nordmannen med å sette av gårde i en vanvittig fart. Den gang skilte det litt over 23 sekunder mellom de to.

Sliten

Etter tre runder hadde Roest tatt igjen avstanden. Eitrem klarte å klore seg fast rundt 1,5 sekunder bak, men etter 7000 meter satte nederlenderen inn et støt, og nordmannen havnet lenger og lenger bak. En dyktig sliten 20-åring fra Skreia kunne likevel juble for EM-sølvet. Eitrem går for øvrig for Nord-Odal skøyteklubb.

De to gikk også i par på 1500-meteren, og da var det Eitrem som hadde kommandoen med 1.44,44. Nederlenderen gikk inn til 1.45,83. Eitrem var bare 17/100 sekund unna Shani Davis’ banerekord i Vikingskipet.

Eitrem kjørte på, og inn på sisterunden var avstanden så stor at Roest måtte stoppe helt opp på vekslingssiden da Eitrem i stor fart kom fra ytre sving.

– Nå må jeg roe meg litt. Det ble et bra utgangspunkt foran den siste distansen etter en veldig bra 1500 meter. Jeg tror det er mesterskapsrekord. Det var utrolig spennende. Sander har overrasket på alle distanser, så hvorfor ikke på 10.000, sa landslagstrener Bjarne Rykkje.

Swings-bronse

Peder Kongshaug gikk i par med belgieren Bart Swings både på 1500 og 10.000. Kongshaug var best på 1500, men tapte klarte på avslutningsdistansen. Han måtte også se Swings foran seg i sammendraget etter 13.22,92 og 13.38,64. Det ble bronse på Swings, mens Kongshaug måtte også se italienske Davide Ghiotto foran seg.

På 1500-meteren hadde Kongshaug 1.46,01 mot parkameratens 1.46,03.

Sigurd Henriksen gikk i par med Ghiotto og noterte 1.49,92, mens parkameraten fikk 1.48,66. Henriksen ble nummer åtte.

De møttes også på 10.000-meteren. Italieneren som vant i verdenscupen i Calgary sist, gikk på 13.00,09, mens junioren som hadde 13.30,41 som best fra Vikingskipet, pyntet på den tiden med 13.22,96. Han var derimot langt bak sin egen juniorverdensrekord på 13.02,33, satt i Calgary før jul.

---

FAKTA

Skøyte-EM i Vikingskipet i Hamar søndag, 3. dag:

Menn, allround, sluttstillingen:

1) Patrick Roest, Nederland 147,961, 2) Sander Eitrem, Norge 148,180, 3) Bart Swings, Belgia 150,567, 4) Davide Ghiotto, Italia 151,319, 5) Peder Kongshaug, Norge 151,476, 6) Beau Snellink, Nederland 151,505, 7) Marcel Bosker, Nederland 151,865, 8) Sigurd Henriksen, Norge 153,671, 9) Szymon Palka, Polen 114,552, 10) Mathieu Belloir, Frankrike 115,958.

1500 m:

1) Eitrem 1.44,44, 2) Roest 1.45,83, 3) Kongshaug 1.46,01, 4) Swings 1.46,03, 5) Bosker 1.47,24, 6) Ghiotto 1.48,66.

Øvrige norske: 9) Henriksen 1.49,92.

10.000 m:

1) Roest 12.58,09, 2) Ghiotto 13.00,09, 3) Eitrem 13.04,24, 4) Snellink 13.08,52, 5) Swings 13.22,92, 6) Henriksen 13.22,96, 7) Bosker 13.26,73, 8) Kongshaug 13.38,64.

Lørdag: 500 m:

1) Roest 36,45, 2) Kongshaug 36,55, 3) Eitrem 36,94, 4) Swings 37,00, 5) Szymon Palka, Polen 37,44, 6) Bosker 37,55.

Øvrige norske: 8) Henriksen 38,26.

5000 m:

1) Eitrem 6.12,15, 2) Roest 6.13,31, 3) Ghiotto 6.16,85, 4) Snellink 6.17,13, 5) Swings 6.20,78, 6) Bosker 6.22,33.

Øvrige norske: 7) Henriksen 6.26,23, 8) Kongshaug 6.26,58.