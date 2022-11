Qatar? Ikke kvalifisert sportslig, ikke kvalifisert etisk

Spørsmålet over er like frekt som det er ubehagelig, og for en stor del av verden kan det også oppleves som rasistisk. For det underkommuniserte fokuset i den norske VM-debatten har vært den arabiske stoltheten rundt det mesterskapet som venter. Det er forventning blant mange der ute over at verdens største idrettsarrangement for første gang skal arrangeres i Midtøsten. Er det til å forstå? Sjekk emneknaggen på Twitter «I am Arab and I Support Qatar». Dette blir antakelig tidenes største VM på sosiale medier.

I dybden av dette ligger grunnleggende kulturforskjeller. Det er dokumentert at korrupsjon lå bak tildelingen i 2010, og det er dokumentert grove brudd på menneskerettigheter rundt forberedelsene av VM. En rekke av FIFA-toppene som ga VM til Qatar, ble arrestert. Den største skandalen etter at politiet gikk til aksjon i 2015 er at mesterskapet aldri ble flyttet. Utskiftningene i FIFA hjalp ikke. Det eneste man har fått endret er prosedyrene rundt fremtidige tildelinger. Den nye FIFA-sjefen som skulle rydde opp i kaoset, Gianni Infantino har like godt flyttet til Qatar.

Han innledet VM med sin famøse monolog på en pressekonferanse i Doha lørdag. Der han stemplet all kritikken fra mediene som feilslått og overdrevet. Det var ingen grunn til å ta selvkritikk på noe opp mot dette mesterskapet. Dette er fotballens øverste tillitsvalgte. Og per i dag er han uten motkandidat når FIFA skal velge sin nye president.

Åpningskampen er jo nærmest absurd. Hvem bryr seg om fotballkampen Qatar – Ecuador? Også et ubehagelig og for mange, dypt urettferdig spørsmål. Fotballen skal favne hele verden. Men budskapet blir hult mot det bakteppet vi kjenner. Og selvsagt har de første spekulasjonene om kampfiksing allerede kommet. Her må man veie all informasjon man får.

Men Qatars spanske landslagssjef Félix Sánchez har forberedt dette laget til VM på hjemmebane i snart tolv år. Han har selv bodd i landet siden 2006. Han har sin fotballutdannelse fra Barcelonas akademi og da Barcelonas tidligere midtbanedirigent Xavi ble trener for Qatars beste klubblag, ble Barca-modellen enda mer rendyrket.

Qatars landslagssjef Felix Sanchez (t.h.) snakker med lagets talsmann Mohammed Salem foran en treningsøkt i Doha. (KARIM JAAFAR/AFP)

Qatars landslagsspillere er utviklet i et lokalt akademi gjennom mange år, men ingen av dem er blitt internasjonale stjerner. For FIFA hindret i hvert fall et Qatar kunne kjøpe seg et landslag, slik håndballen gjorde. Men et kollektiv uten stjernenavn skal man heller ikke undervurdere. Ingen lag har spilt flere oppkjøringskamper enn Qatar.

Norge har vært det mest høyrøstede landet i sin kritikk av VM i Qatar. Det er i seg selv interessant. I så måte er det synd Norge ikke er kvalifisert. Når Norge møter Finland i privatkamp søndag er det markering mot Qatar både fra Norsk Supporterallianse og Norges Fotballforbund. Kampen er slutt en drøy time før åpningskampen i VM begynner. Supporteropprør skapte den sterkeste Qatar-kritikken. Kan supporteropprør også gi oss en ny FIFA-president?

Så vidt vi vet er det bare i Norge og dels Sverige det er reist en bred debatt om å boikotte mesterskapet i form av ikke å se på det. Rettighetshaverne NRK og TV2 har fått kritikk for å sende mesterskapet. I promoteringen til sendingene har de vært nøye med å understreke hvilken spagat de står i. I andre land er det en fotballfest som venter. Verden er forskjellig.

Også vi i Dagsavisen og andre medier har merket den kritikken. Den er sunn, korrigerende, men også ulogisk. Vi kan ikke late som om verdens største idrettsarrangement ikke finner sted. Vi er journalister, ikke aksjonister. Det ligger journalistikk i hvordan dette mesterskapet vil arte seg. I så måte er det historisk interessant at de største mediehusene har måttet gå ut og begrunne offentlig hvorfor mesterskapet dekkes.

Selv merker jeg på den samme likegyldigheten som mange andre. Da jeg dekket mitt første VM-sluttspill i Mexico i 1986, var Danmark hele Nordens lag og yndlinger. De måtte fotfølges. Preben Elkjær, Frank Arnesen og Søren Lerby var nordiske kjendiser. Nå får jeg spørsmålet: Jaså, er Danmark med?

Jeg er likegyldig til hvem som spiller VM-finalen 18. desember. Men jeg lurer fælt på hvordan dette mesterskapet vil forløpe, både på og utenfor banen. Hva betyr mesterskapet for regionen? Og er VM-tittelen virkelig til salgs? Kan VAR avdekke kampfiksing? Det er mye å se etter i disse kampene.

3000 briter kommer til Englands åpningskamp mandag og det eneste som tilbys i kranene er Budweisers alkoholfrie øl etter at arrangøren to dager før åpningen bestemte at alkoholholdig drikke ikke skal selges på arenaene. Qatars eget lovverk skal følges. Kan vi kritisere dem for det?

For første gang siden 1934 skal et land arrangere fotball-VM som ikke har vært med før.

Avspark, enten man vil eller ikke, søndag klokka 17.00.

