Vedum er beredt

Jakka falt allerede før han var oppe på talerstolen. Venstre skjorteerme var brettet før han hadde rukket å si «takk for det» til de applauderende partikameratene. Det var en kampklar finansminister og partileder som snakket til sine egne under Senterpartiets landsstyremøte i Oslo i mandag.

Den lattermilde «populisten» er blitt statsmann

Det var to hovedbudskap i Vedums tale til landsstyret: Beredskap og ansvar. Han dro paralleller til Napoleonskrigene, som førte til hungersnød i Norge. De krigende maktene brukte ressurser som pressmiddel, lik dagens krigsherre Putin. Og når nåtiden minner om fortiden, gjør vi lurt i å lære av historien, sa Vedum.

Derfor må vi bli mer selvforsynte på flere områder. Og derfor blir det på ny bygd norske kornlager med Senterpartiet i regjering. Derfor må vi ha nasjonal kontroll over naturressursene, og prioritere forsvaret og den generelle beredskapen framover, sa Vedum.

Og derfor har regjeringen nettopp brukt milliarder på å kjøpe Meraker Brug i Trøndelag. Det handler om å sørge for at landareal nesten tre ganger så stort som Oslo ikke blir solgt ut av Norge. Det er nemlig ikke gammeldags, men «fremtidsrettet» og «helt avgjørende» for et lite land som Norge å ha kontroll over grunnleggende naturressurser og viktige nasjonale selskaper, sa Vedum.

Konklusjonen var klar: Den nasjonale beredskapen, i bred forstand, vil bli avgjørende framover. Og Vedum og resten av Sps statsrådskorps er beredt.

Også til å ta ansvar. Nå er jobben å lose landet gjennom en truende prisvekt. Prisvekst fører til ledighet, og det er de som sliter mest fra før som vil lide om vi mister kontroll, sa Vedum. Det gjør at oljepengebruken må ned, i motsetning til de krisene vi har møtt de siste tiårene. Og selv om han ikke sa det rett ut, lå det under: Og da blir ikke finansministerens parti veldig populært.

Da kan man fort falle ned mot sperregrensen etter et historisk godt valgresultat. Det får så være. Senterpartiet en 100-årig tradisjon for å ta ansvar, ifølge Vedum. Og i Senterpartiet holder man tradisjoner i hevd.

Han snakket til partikamerater der flere av dem hevder at regjeringens forslag til grunnrenteskatt for oppdrettsbransjen bare er egnet til å legge kysten øde. Men sånn er det i krevende tider: En regjering må ta grep selv om de skaper motstand. Det er «riktig og viktig», sa finansministeren.

Vedum hadde likevel en utstrakt hånd til partifeller som gruer seg til å drive valgkamp med lakseskatten i sekken: Forslaget vil nok endres etter høringsrunden, for å treffe enda bedre. Dessuten skal kommuner langs kysten komme bedre ut enn i dag når lakseskatten er innført, lovte han.

Den beste oppsummeringen av finansministerens tale til eget parti er kanskje «koste hva det koste vil». Den lattermilde «populisten» er blitt statsmann. Han svingte seg sågar med Peer Gynt, som alltid valgte minste motstands vei – og endte i fordervelse, kunne Vedum fortelle.

Trygve Slagsvold Vedum, derimot, kommer ikke til å gå utenom bøygen, lovte han. Selv ikke med meningsmålinger som i dag.

