Tar kampen for hele laget

Mette Nord snakket varmt for hele laget da hun innledet Fagforbundets landsmøte mandag. Forbundslederen kom med et litt skjult angrep på lærere og sykepleiere – uten å nevne de aktuelle yrkesgruppene ved navn. Og hun ga flere indirekte spark til Unio-familien.

Slagordet for Fagforbundets landsmøte er «For hele laget». Det var en klar gjentakelse av budskapet fra forbundet i vårens lønnsoppgjør, som jo endte med at lærerne gikk til streik. Samtidig minnes vi at Sykepleierforbundet gikk høyt på banen. Mandag snakket Mette Nord varmt om Fagforbundet som et fellesskap på tvers av yrker og utdanningsgrupper.

[ Helge Simonnes: En snert av en åndskamp. ]

«Det må et helt lag til for å håndtere kriser, for å gi ungene våre en best mulig oppvekst, trygg alderdom og omsorg for de som trenger pleie», sa Mette Nord innledningsvis. Lenger ute i talen la hun vekt på at når det smeller på E6, så stoler vi fullt og helt på folk med fagbrev.

Samhold gir fagbevegelsen styrke.

Men så snart vi kommer litt innenfor sykehusdørene er situasjonen tydeligvis en annen. «Da er det plutselig bachelorgrader og mastergrader som er forskjellen på liv og død», sa Nord. Og så la hun til: «Noen med litt for utpreget sans for skrivebordsteori og briller med litt for høy profesjonsstyrke har fått bestemme litt for mye, litt for lenge». Nord fikk kraftig applaus for denne situasjonsrapporten.

Noen vil sikkert hevde at jeg leser Mette Nords tale som en viss mann leser Bibelen, men det får stå sin prøve. Den indirekte kritikken av Unio-familien var ikke til å misforstå. Lederen i LOs største fagforbund, med over 400.000 medlemmer i ryggen, hadde et behov for å fortelle hvor skapet skal stå. Hun ser urovekkende tegn til oppsplitting i arbeidslivet, med splitt og hersk – og profesjon på sin egen tue. Moralen er at vi må være i stand til å se utover snever egeninteresse. Samhold gir fagbevegelsen styrke.

[ Hege Ulstein: Blir sesong 2 av «Jonas og Trygve» bedre enn sesong 1? ]

Mette Nord er stolt av at Fagforbundet løfter hele laget – og at forbundet står samlet om dette i lønnsoppgjørene. «Vi står alltid opp for et frontfag som hindrer økte lønnsforskjeller og holde presset på renta og inflasjonen nede», var budskapet.

Det hører med til historien at Fagforbundet ikke er fremmed for å stå knallhardt på kravene når det er nødvendig. I så måte er det illustrerende at 455 av forbundets medlemmer i private barnehager mandag gikk ut i streik. Kravet er å få på plass en pensjonsløsning som allerede er avtalt, men som Private barnehagers landsforbund ikke lenger vil vedstå seg. Denne kampen skal vi vinne, var beskjeden fra både Mette Nord og LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Også her handler det om å ta en for laget.

[ Sp-veteranen raser mot egen regjering: Frykter nye trygdeskandaler ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen