Kan det spilles fotball-VM i desember kan julemarsipanen vente til over nyttår

Julemarsipanen er her. Jeg skal ikke være en av dem som hvert år spolerer starten på julefeiringen ved å sutre over at den kommer altfor tidlig. Jeg er kommet hit i dag for å minne dere om å spare penger. Det meste av varer og tjenester blir dyrere til jul. Men kan det spilles fotball-VM i desember, så går det alltids an å utsette julefeiringen til over nyttår. Da blir det halv pris på jul.

De som kan dette med julemarsipan hevder det er NÅ den skal fortæres, fordi den blir fortærendes hard når nettene blir riktig lange. For meg kommer likevel julemarsipanen for brått på. Jeg er ennå ikke ferdig med siste resten av påskemarsipanen, som jeg kjøpte inn et godt lager av da markedet kollapset i vår. For noen entusiaster høres dette hårreisende ut. Så mye hår har jeg ikke lenger. Og påskemarsipanen er fortsatt ikke gått ut på dato. I motsetning til meg, som noen lesere av denne spalten vil mene. Jeg er redd de får en god dag i dag!

En av mine kolleger har raust nok gått til innkjøp av en pose med julemarsipan til oss. Årets første, hvis jeg ser bort fra den billige julemarsipanen jeg anskaffet ved inngangen til året, og spiste fram til påske. Jeg har fått smake den nye. Ingenting å si på den noe umodne 2022-årgangen, det skal produsenten ha. Men kiloprisen er 450 kroner. Denne posen marsipan er verd sin vekt i gull. Jeg har ikke kjøpt så mye gull i det siste at jeg vet hva kiloprisen er, jeg tenker mest på det klassiske marsipanproduktet Gullbrød, som koster omtrent det samme, og har den samme gullsmaken året rundt.

Snart kommer julekaffen i salg også. Denne skiller seg fra vanlig kaffe ved at den selges i litt mindre poser, til litt høyere pris. Smaken er den samme. Og kaffe er alltid på tilbud et eller annet sted. Jeg går gjerne en omvei for å spare 20 kroner på en pose kaffe. Hvis jeg venter med julekaffen til litt ut i januar blir den enda billigere enn dette igjen.

Jeg foreslo for de andre her på kontoret her å forsterke stemningen med å høre litt på Juleradioen, som har vært i gang i tre uker. Dette stoppet dessverre opp med beskjeden «logg inn eller opprett Juleradioen-konto». Den jula jeg kjente krevde ikke innlogging. Men det går an å se på skjermen hva de spiller akkurat nå: «Driving Home For Christmas» med Chris Rea. Jeg kan liksom høre den for meg, av en eller annen grunn. Jeg har allerede brukt opp en formue på nye julehjul, vinterdekk som de også kalles, for eventuelle «driving home»-oppdrag de nærmeste månedene. Her må jeg fraråde å vente på et prisfall til våren.

Julemarsipanen som har kommet oss i hende er holdbar til 24. juni 2023. Den kommer til å være i salg lenge, til stadig synkende pris. Jeg har is i magen, ikke mer mandel og melisblanding nå, og regner med å avslutte sesongen for årets julemarsipan på sankthansaften neste år.

