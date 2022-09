Tirsdagens direkte TV-sport

14.03: Snooker, British Open. Runde 2. Fra Marshall Arena i Milton Keynes. (Eurosport N)

15.03: Sykling, UCI Europe Tour, menn. CRO Race i Kroatia, 1. etappe. (Eurosport 1)

20.03: Snooker, British Open fortsetter. (Eurosport 1)

20.30: Fotball, treningskamp. Brasil – Tunisia. (Vsport 1)

20.45: Fotball, UEFA Nations League. Gruppe B. Norge – Serbia fra Ullevaal stadion. Alle vet ha som står å spill. Vinneren her vinner pulja. Norge er vinner med uavgjort. (TV 2 Direkte)

20.45: Fotball, UEFA Nations League. Gruppe B. Sverige – Slovenia fra Friends Arena i Solna. Så ble altså dette kampen for å unngå nedrykk. Sverige er under press etter 1-4 tapet for Serbia lørdag og må vinne i kveld for å holde plassen i B-divisjonen. (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, UEFA Nations League. Gruppe A. Portugal – Spania fra Estadi Municipal de Braga. Her har vi puljefinalen der hjemmelaget er vinner med mindt uavgjort. (TV 2 Sport Premium 2)

00.10: Baseball, MLB. Cleveland Guardians – Tampa Bay Rays. (Vsport +)

02.30: Ishockey, NHL treningskamp: Carolina Hurricanes – Tampa Bay Lightning. (Vsport 1)

