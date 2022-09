England-sjefen forsvarer Maguire: – Må støtte våre beste og mest erfarne

To av de engelske baklengsmålene kom etter elendige involveringer fra Maguire. Først lot han seg lure av stortalentet Jamal Musiala og laget et klønete straffespark. Senere mistet han ballen høyt i banen i forkant av Tysklands 2-0-scoring.

England greide å snu det til 3-2, men Kai Havertz sikret en sen utligning på Wembley. Etterpå ble likevel Maguire et stort tema. Mange spør seg om han kan være fast i Gareth Southgates startellever i VM.

– Jeg vet godt at alle retter øynene mot Harry, men han hadde noen store øyeblikk der han leverte i de to siste kampene, sa Englands landslagssjef og la til:

– Det vil alltid vekke debatt, men jeg tror at vi i disse tider må støtte våre beste og mest erfarne spillere, med mindre vi er i en situasjon der det er nærmest uholdbart og umulig å velge dem.

Maguire var blant Englands viktigste spillere på veien mot VM-semifinalen i 2018 og EM-finalen i 2021, men det siste året har populariteten dalt dramatisk i takt med stadige svake opptredener for Manchester United.

Denne sesongen har han mistet sin faste plass på klubblaget. Mandag opplevde Maguire igjen at England-fansen buet da navnet hans ble lest opp over høyttaleranlegget.

