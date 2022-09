Dette står på spill: Opprykk og EM

Det er mange som trekker på skuldrene av Nations League, men når denne turneringen nå skal avsluttes i løpet av fire dager, kan vi i hvert fall konstatere at det ligger mye i potten. Dette er noe mye mer enn treningskamper.

Norge leder sin pulje, og hvis vi gjør det samme etter tirsdagens kamp mot Serbia, blir det opprykk til A-nivået der Europas beste nasjoner befinner seg. Altså enda tøffere og mer attraktive motstandere neste gang denne turneringen spilles.

Hvis Norge vinner sin pulje gir det også bedre seeding i kvalifiseringen til EM-sluttspillet i 2024, en trekning som foretas i Tyskland om to uker. Å komme seg til det første sluttspillet på 24 år er i bunn og grunn hva hele Ståle Solbakkens prosjekt går ut på.

Hvis Norge vinner sin pulje får man også en ekstra sjanse til å kvalifisere seg til det nevnte sluttspillet om man ikke skulle lykkes i selve kvalifiseringen. Den vil pågå gjennom hele 2023.

Og da retter vi blikket mot Stozice stadion i Ljubljana i kveld. Skulle Norge vinne der samtidig som Serbia avgir poeng mot Sverige, er Norge vinner av pulja før tirsdagens avsluttende kamp mot Serbia på et utsolgt Ullevaal stadion. Men Slovenia og Sverige har også noe å spille for: Å unngå nedrykk til C-nivået i Europa. De kan jo uansett gjøre opp om det i siste kamp.

Da Norge hadde slått Sverige to ganger i sommer, og Erling Braut Haaland hadde scoret både på Friends Arena og Ullevaal, var svensk presse klare: Norge hadde overtatt som nummer to i Norden, bak VM-klare Danmark. Så opplagt er det ikke. Det er bare unntaksvis Sverige ikke er i mesterskap. Det er høyst uvanlig at Norge er der. Og styrkeforholdet er i svensk favør inntil Norge ikke bare kommer seg til et mesterskap, men også presterer der.

Og det er altså det Ståle Solbakken, Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard går i bresjen for nå. Da Braut møtte mediene tidligere i uka fikk han spørsmål om å rangere klubbsuksess opp mot landslag. Å vinne VM med Norge ville overgå alt. Men den muligheten kommer altså først i tidenes største VM-sluttspill, både i antall land og geografi: I Canada, USA og Mexico i 2026. Men fortsatt er Norges største bøyg å klare å kvalifisere seg.

Og da går vi ned til detaljnivå om hvordan dette laget ser ut. Bak Norges to verdensstjerner er det som i alle lag spillere av varierende kvalitet. Vi har mange utenlandsproffer, men altfor få av dem spiller fast på sine klubblag. Vi har midtstoppere som ikke er førstevalg i sine klubber. Men vi har kapteinen i Arsenal og toppscoreren i Manchester City og Premier League. Det overskygger det meste for de fleste, unntatt Ståle Solbakken og hans støtteapparat.

Nå legger de en plan for å slå det slovenske laget som klarte 0–0 på Ullevaal tidligere i år. Fotball er ferskvare. Og akkurat i kveld handler det om å få ballen forbi Jan Oblak. Det spiller ingen rolle hvem av de norske spillerne som klarer det. men det forbauser jo ingen om det blir Erling Braut Haaland. Det er jo bestillingen foran hver eneste landskamp nå. Vi har spillere med X-faktor, men noen med A, B og C-faktor også.

Avspark lørdag klokka 18.00.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen