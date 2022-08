Sett kneet i bakken for pokker

Ta et kne. Eller å knele før en kamp burde være obligatorisk. Målet må være å kutte aksjonen. Men vi er ikke der enda. Rasismen er overalt i dag og det bør vi minnes på, hele tiden. Det ser det ikke ut til at lagkapteiner og ledelsen i Premier League har skjønt.

Denne sesongen skal spillerne nemlig droppe å knele før hver kamp. Ifølge Premier League er det kapteinene som er blitt enige om dette. Åpningskampene denne helgen er blant anledningene der markeringen med å sette det ene kneet i bakken vil skje, kunne NTB melde. Også 2. juledag og siste serierunde, samt finalene i cupene vil spillerne knele før avspark. I tillegg kommer utvalgte kamper i mars og oktober.

Det startet i mars 2016 med at daværende San Francisco 49ers-spiller Colin Kaepernick gikk ned på ett kne i protest mot politiets behandling av minoriteter. Amerikaneren Kaepernick ante nok ikke omfanget av hva han gjorde da han startet å protestere. Mange reagerte negativt. Donald Trump og andre på ytre høyre på det politiske spekteret var blant dem.

Men siden har flere fulgt Kaepernicks eksempel og verden tok etter da George Floyd ble drept på brutalt vis av politiet i Minneapolis i 2020. Siden har dette vært fast innslag på mang en stadion verden over. Nå ser det nesten ut som at Trump og andre med grumsete tankegods har fått en delvis seier. For hva nå Premier League? Er rasismen bare gjeldende noen enkelte runder? Som i julen? Tror ikke det nei. Tvert imot vil mange hevde.

Barn og unge vil om få år ikke huske annet enn at spillere satte kneet i bakken før en kamp. De har alltid blitt minnet om at rasismen er der også i fotballen. Og det er en bra ting. Å bli minnet om verdens realiteter altså. Det er klart det er litt ubehagelig som forelder å måtte forklare for minstemann at de kneler fordi «det er folk der ute som ikke liker andre mennesker». Men vi kan ikke late som om verden er en annen. Derfor burde spillerne sette et kne i bakken før hver eneste kamp også denne sesongen.

Og til dere som mener det hele er en hul gest som ikke fører til noe som helst: Å ta et kne er ikke løsningen på rasismen. Det er ikke slik vi får slutt på dævelskapen. Det er en påminnelse om at alt ikke står så bra til. Vi bør fortsette å bli minnet på dette. Særlig de yngste av oss. Hver eneste runde, ikke bare nå og da.

Hvis ikke har gærningene vunnet. Og det vil vi vel ikke?

