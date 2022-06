Norges EM-generalprøve: Stjernenes samhandling

Man kan jo frykte det verste når man slipper inn et mål etter 52 sekunder, men de norske jentene og samlet seg og leverte en solid prestasjon i Viborg. Danmark er ikke verdensklasse, men det er et lag som Norge sliter med selv om dette var tredje seier mot dem på rad.

Det er grunn til å glede seg til EM-sluttspillet i England neste uke og det er fordi Norge endelig har alle de beste spillerne med. For vi er avhengig av at de største stjernene skinner.

Slik de gjorde alle tre ved Norges andre scoring: Caroline Graham Hansen som fanget ballen i et brudd, avanserte og la den presise pasningen inn i feltet som var ment til Ada Hegerberg, men hun skjønte at Guro Reiten var i enda bedre posisjon og lot ballen passere. Da kunne Chelsea-suksessen Reiten kontrollert styre ballen inn til norsk ledelse.

[ Her er hele EM-programmet, dag for dag ]

Samme jente sørget for den norske utligningen før pause da skuddet hennes skrenset innom et dansk bein, skiftet retning og utmanøvrerte keeper. Men budskapet hennes er den eldste sannheten i fotball: Det lønner seg å skyte. Da skjer det ofte noe uforutsigbart.

Men tilbake til den andre scoringen. Det er løpene og bevegelsene der som gleder oss. For tida fram til EM handler om å trene samhandling og felles spilleforståelse. De tre nevnte jentene spiller jo daglig i Frankrike (Ada Hegerberg), Spania (Caroline Graham Hansen) og England (Guro Reiten). De viste i denne kampen at de har tempoet og klokskapen på plass. Og i det konkrete angrepet en felles forståelse.

Ja, vi kunne ønsket oss flere norske sjanser. Flere oppbygde angrep. Strategien med å spille seg ut bakfra kunne igjen gått galt. Det betinger høy selvtillit. I sluttspillet kreves maksimal kynisme, da handler det om å vinne.

Samtidig er viktige avklaringer gjort i forsvaret. Det kreves samhandling og felles forståelse i forsvarsarbeidet også. Her fikk vi se Norge tidvis bli satt under press og da er det ikke lenger noen diskusjon om hvem som er førstekeeper. Guro Pettersen fra Vålerenga og Tromsø er førstevalg i EM. Baklengsmålet kunne hun ikke gjøre noe med, ut over den hadde hun et par matchvinnende redninger og spiller med stoisk ro.

Norge innleder EM mot turneringens antatt svakeste lag, Nord-Irland. Et lag Norge har slått 6–0 i de to siste møtene. Norge kan gå til den kampen med lave skuldre og skjerpede hoder. For de avgjørende kampene for avansement kommer i de to neste: England og Østerrike. Det tåles tap for England hvis de to andre kampene vinnes. EM-kampene kan få tre vidt forskjellige kampbilder. Da må man være forberedt på flere varianter.

Kampen vakte nok større bekymring for danskene med sine to VIF-spillere Stine Ballisager Pedersen og Janni Thomsen. De møter Spania, Tyskland og Finland i EM. De to førstnevnte er jo blant EM-favorittene.

Mange trekker på skuldrene av treningskamper. Det er jo bare trening. Men vinnerfølelsen bærer man alltid med seg. Seieren over Danmark øker tryggheten i den norske troppen. Det er bare å komme seg til øya.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen