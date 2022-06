Rødts nærsyn

To motvillige Rødt-millionærer møtte i går pressen for den halvårlige politiske avmeldinga. Motvillige til sin nye status som lønnsmillionærer, altså. Lønna til stortingspolitikerne ble beskrevet som «ikke vårens vakreste eventyr».

Det er lett å se andre og langt styggere eventyr denne våren. Analysen for øvrig var ikke bare interessant. Den var oppsiktsvekkende i sine mangler.

Hvis det var en innkalling, stilles det pinlig lite makt bak kravet

Det har jo vært et meget spesielt halvår. Et halvår der mange politiske sannheter er blitt satt på prøve i spørsmål om EU, Nato og øvrige internasjonale relasjoner og samarbeid. Krigen i Ukraina har tvunget blikkene våre opp og fram. Den har dominert alt og alle. Det ville ikke Rødt snakke om.

For da Rødts dynamiske duo, Bjørnar Moxnes og Marie Sneve Martinussen, skulle oppsummere de mildt sagt turbulente og historiske månedene siden jul, sto ikke Ukraina og verden i manus med så mye som en innskutt bisetning. Selv om Martinussen stadig presiserte at det meste og viktigste i Norge skjer utafor Stortinget, var det blotte faktum at det meste og viktigste faktisk skjer utafor Norge, totalt utelatt fra analysen. Hvis pressen ikke hadde spurt, ville ikke Moxnes og Martinussen nevnt EU, Nato eller Ukraina med ett ord. Det er godt gjort å gjøre opp status i juni 2022 med skylapper og nisselua trukket godt ned over øynene.

[ Kjell Werner: Nordmenn som har planlagt ferietur med fly ligger dårlig an. ]

Rødt var mer opptatt av å jamre om regjeringens arbeid denne våren, uten kontekst. Nå er det ikke Rødts plikt å snakke om saker de kommer dårlig ut av, men det ser rart ut når man ikke nevner elefanten i rommet. Tvisynet på krigen i Ukraina og Nato-diskusjonen som har fulgt, der partiet sa nei til svensk og finsk medlemskap, har kostet. Og er åpenbart best gjemt. Fram til februar var partiets utvikling et eventyr. På målingene i februar snittet de røde på over 9 prosents oppslutning. To målinger på over 10 prosent i henholdsvis Vårt Land og Dagsavisen skapte eufori. Det var revolusjon i lufta.

24. februar invaderte Russland Ukraina. Fra å lykkes med alt med sin unge, sultne stortingsgruppe, ble det med ett stille fra Rødt. 9,1 prosents oppslutning før angrepet er blitt redusert til 6,1 nå i juni. Partiet må tilbake i angrepsposisjon. Til tross for et historisk – og overraskende høyt – nivå for landets ytterste venstreparti, valgsuksessen i høst med åtte stortingsrepresentanter og 25 prosents medlemsvekst i 2021.

[ Bjrøn Sæbø:Urbane problemer meldte seg for alvor fredag da Aps ledere i storbyene rykket ut og ba regjeringen holde fingrene vekke fra Kristiansand ]

Derfor langet de to partitoppene ut mot Trygve og Jonas, og lovet velgerne at valgresultatet fra i høst, som ga et overveldende mandat til venstresida i norsk politikk med 100 røde og grønne representanter, hviler tryggest i Rødts hender. De andre har visst sviktet. På velferd. På arbeidsliv. På strøm. Ulykker nær folk.

Nå er Norge på vei inn i «Forskjellssommeren», på Vedum og Støres vakt, sa Martinussen. Hun mente det var flaut at statsminister Jonas Gahr Støre ikke bakket opp LO i kampen mot de rike. Den økonomiske krisa landet har vært gjennom, har skapt flere rike og større forskjeller, og det ble presisert at starten på krympingen av selskapsskatten begynte på de rødgrønnes vakt. Regjeringen skal ha fredet tre av fire skattekutt gjennomført av de borgerlige. Matmilliardærene Hagen, Johannson og Reitan står øverst på Rødts meny.

[ Hege Ulstein: Ordene om kjærlighet, samhold og raushet etter 22. juli klarte aldri å dekke over de dype konfliktene minnestedet etter hvert skapte. ]

Det er payback time, nå skal vi ta de rike, sa Martinussen og valgte seg ordene til LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Moxnes tilbød regjeringen le, fra det han kalte nordavind fra alle kanter. Rødt inviterer derfor regjeringen til møter og samarbeid «over sommeren». Men jeg har hørt hyggeligere invitasjoner. Hvis det var en innkalling, stilles det pinlig lite makt bak kravet. For Rødt har jo ikke politiske muskler til å tvinge noen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen