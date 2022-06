Urbane problemer, hey!

Ingen i Støre-regjeringen skal mistenkes for å ha hørt mye på Kjøtt (1979-1981), pønkbandet til Helge Gaarder, Michael Krohn, Erik Aasheim, Per Tro og Jøran Rudi. Teksten rant meg i hu da jeg bladde gjennom vinylplatene (og ikke fant 12-tommeren som er kåret til Norges viktigste plate) – akkompagnert av nyhetsvarsler om opprørske tilstander i Kristiansand. «Urbane problemer» var lyden til det opprørske tiårsskiftet da NRK sendte nattkonserter for å forhindre ungdommer i å kaste brostein i Oslos gater 1. mai. I dag er de urbane problemene lyden av regjeringen Støre, men drukner den i skam? Tydeligvis ikke.

Det kastes ikke brostein i Markens gate, men måten den tidligere KrF-eren og nåværende Ap-ordfører Jan Oddvar Skisland har kanalisert sin vrede mot sin egen regjering på bør møtes med annet enn ønsker om godt sørlandsvær. Kortversjonen er at Solberg-regjeringen tvangssammenslo kommunene Søgne og Songdalen med Kristiansand med virkning fra 1. januar 2020. De to kommunene vest og nordvest for Kristiansand var for små til å greie seg alene, ifølge den forhenværende regjeringen. Med dagens regjering er det annerledes. 4. juni offentliggjorde Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum en avtale som åpner for oppsplitting tilbake til de tre kommunene Kristiansand, Søgne og Songdalen i 2028. Regjeringen overkjørte Kristiansand bystyre, og humøret på det forhenværende blide Sørlandet blir ikke bedre av at kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik ønsker en statlig folkeavstemning i Søgne og Songdalen om oppløsning. Alvorlig vondt i sørlandssjela ble det da det viste seg at ordføreren og Kristiansand Ap ikke fikk forhåndsvarsel om en tvangsoppløsning de også mener bryter med Hurdalsplattformen.

Ordfører Skislands besøk hos partisekretær Kjersti Stenseng og Jonas Gahr Støres besøk hos Kristiansand Ap mandag kan dempe noen problemer hvis statsministeren har med sukrede piller, men skade er allerede skjedd. Fredag gikk de isolerte Kristiansand-problemene over til å bli storbyproblemer. Om Støres medlidenhet blør kan så være, men Kristiansand og Agder er ikke Ap-land. Striden om kunstsiloen som er ment å huse sentralbanksjef Nicolai Tangens kunstsamling til 200 millioner kroner, har splittet byen så hardt at bystyret (med varaer) består av 14 ulike partier. Dette er lokale problemer i en kommune der Ap har ligget mellom 19 og 24 prosent på Fædrelandsvennens målinger, og der snittmålingene i valgdistriktet Vest-Agder vaker under 20 prosent. Kristiansand slår svakt ut på Aps kjøttvekt og byens ære veier ikke mange tusen gram. Det er noe annet når trønderne flesker til og fiskeriminister Bjørnar Skjæran må reversere kuttplanene for Ocean Space Centre.

Hey! Urbane problemer meldte seg for alvor fredag da Aps ledere i storbyene rykket ut og ba regjeringen holde fingrene vekke fra Kristiansand. Medlemmene i KS’ storbynettverk sendte ut advarselen «(...)på at regjeringen ikke bare bestemmer at det skal gjennomføres folkeavstemning, men også at den på forhånd signaliserer at bystyrets konklusjon ikke betyr noe som helst». Av Storbynettverkets sju medlemmer er Bærum alene om å være Høyre-kommune – de andre styres av Ap. Alvoret ligger i at Ap-styrte byer og lokale topper som Raymond Johansen i Oslo, Roger Valhammer i Bergen, Rita Ottervik i Trondheim og Kari Nessa Nordtun i Stavanger advarer sin egen regjering så sterkt. Såkalte indre anliggender er ikke bare noe Kina ber andre holde seg unna, det er ganske uvanlig at andre kommuner blander seg inn i anliggender som er Kristiansands.

For Ap var noe av 2019-lokalvalgets gleder at partiet tok makten i de blå områdene fra Sørlandet og oppover vestlandskysten. Kristiansand-problemene og storbynettverkets advarsel viser Aps svakheter. Mens Kristiansand trøbler med sitt og bybanen over Bryggen for lengst er blitt Bergens versjon av en polsk riksdag, kan den Ap-ledede koalisjonen i Stavanger ryke på at FNB har gått fra 9,2 prosent til desimalnivå, mens Rødt har mistet Mímir Kristjánsson til Stortinget og dermed risikerer å bli krympet i neste års valg. Og allerede nå ser det ut til at ordfører- og varaordførerpartiene Ap og Sp i Stavanger skal plages herfra til valget etter at høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i mai sa nei til å legge medisinstudier til Universitetet i Stavanger – en knust drøm statsråden understreket ikke lar seg reversere.

Det har vært distriktenes tur lenge nå. Spørsmålet er hvordan de urbane problemene håndteres i et Ap som lar Sps saker skinne i regjeringen. De tidligere så blå byene i sør og i vest ble malt røde i 2019, men falmingen kommer fort hvis ikke Jonas Gahr Støre får roet stemningen på Sørlandet. Ellers kan Støre la Kjøtts siste vers på «Urbane problemer» avslutte valgvaken i september 2023: «Ai ai ai, så leit, så leit. Ai ai ai, så leit, så leit. Ai ai ai, så leit, så leit. Ai ai ai, så leit, så leit».

