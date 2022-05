Tottenham knuste Arsenal 3-0 – helt åpent om mesterligaplassen

Martin Ødegaard og lagkameratene gikk ut i rivalens storstue i visshet om at en seier ville sikre Champions League-plass og at ett poeng ville skyve CL-billetten dypt ned i brystlomma. I stedet ble kampen en sjelden fest for hjemmelaget.

Mens Arsenal-manager Mikel Arteta fikk stadig dypere rynker i pannen, danset Antonio Conte seiersdans foran Spurs-benken. Italienerens lag er bare ett poeng bak Arsenal med to runder igjen. Mens hvittrøyene avslutter mot to bunnlag, har Arsenal en vanskelig bortekamp i Newcastle.

Tottenham var best både før og etter at Arsenal-stopper Rob Holding ble utvist med to gule kort etter en drøy halvtime.

Da Holding brukte albuen mot Son i løpsduell om et langt framspill, ledet Tottenham allerede 1-0. Kane var sikker fra straffemerket etter at Cedric Soares dyttet Son inne i feltet mens de kjempet om posisjoner på et innlegg fra Dejan Kulusevski. I det 22. minutt kunne hjemmefansen juble for scoring.

Stupte inn

Etter utvisningen gikk det bare fire minutter før det ble 2-0. Sons hjørnespark fra høyre ble stusset av Rodrigo Bentancur. Kane var så vidt onside og stupte med dødsforakt fram ved lengste stolpe og nikket ballen i mål fra kloss hold.

I sluttminuttene av den første omgangen hadde Arsenal et par gode forsøk på å finne en vei inn i kampen. Eddie Nketiah hadde en avslutning som Hugo Lloris bare med et tigersprang greide å slå over. Ødegaard hadde også en god mulighet, men traff for dårlig.

I stedet ble kampen punktert bare sekunder ut i den andre omgangen. Ryan Sessegnon spilte fram Kane i boksen, og han kriget med Gabriel. Liggende greide Arsenal-stopperen å pirke ballen unna Kane, men den gikk rett til Son, som skjøt i mål til 3-0.

Høyspenning

Med Arsenal-seier torsdag ville både Arsenal og Chelsea vært klare for mesterligaspill. Med uavgjort ville Arsenal hatt fire poengs forsprang til Tottenham, og Chelsea vært CL-klar. Nå ligger det an til høyspenning, iallfall om fjerdeplassen.

Dette er stillingen mellom de tre lagene som kjemper om å bli nummer tre og fire, og deres gjenstående kamper:

Chelsea: 70 poeng (Leicester hjemme 19/5, Watford hjemme 22/5)

Arsenal: 66 poeng (Newcastle borte 16/5, Everton hjemme 22/5)

Tottenham: 65 poeng (Burnley hjemme 15/5, Norwich borte 22/5).

