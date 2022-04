Stø kurs med Gram

Bjørn Arild Gram (Sp) blir landets nye forsvarsminister. Det er et trygt – og forhåpentligvis godt – valg i en tid som skriker etter stabilitet.

Odd Roger Enoksen tok det eneste riktige valget og trakk seg i helga. Forholdet til en ung kvinne da han var statsråd i den rødgrønne regjeringen Stoltenberg, viser en mangel på dømmekraft som ikke er forenelig med rollen som forsvarsminister, og slett ikke i en tid preget av krig i Europa.

Jonas Gahr Støre har på kort tid mistet to statsråder

Valget av Bjørn Arild Gram som erstatter synes å være godt. Det er ikke spektakulært – og det er bra. Vi lever i eksplosive tider. Et land med lang grense til Vladimir Putins Russland behøver en trygg og stabil forsvarsminister, og enda mer etter Enoksens plutselig avgang. Det får vi med Bjørn Arild Gram.

Gram er en erfaren herre. 49-åringen fra Steinkjer i Trøndelag har bakgrunn som styreleder i Kommunenes Sentralforbund (KS) og fra mangeårig styrearbeid samme sted. Han har også bakgrunn som statssekretær i Finansdepartementet, rådgiver på Stortinget og fra lokalpolitikken, blant annet som mangeårig ordfører i Steinkjer kommune. Gram er siviløkonom av utdannelse.

Gram kommer til jobben som forsvarsminister fra stillingen som kommunal- og distriktsminister. Det betyr at han allerede er samkjørt med resten av regjeringen i de store spørsmålene som vil prege Norge og Europa i lang tid framover. Som statsminister Jonas Gahr Støre har gitt uttrykk for: Det er viktig at statsministeren, forsvarsministeren og utenriksministeren er samstemte når situasjonen i verden er så alvorlig som den er. Dermed er det tryggere å velge enn som allerede er på innsiden enn å ta inn et nytt ansikt fra utenfor regjeringen. Også det gjør Gram til et fornuftig valg.

Når Gram flytter på seg, må statsrådsposten han forlater fylles. Landets nye kommunal- og distriktsminister heter Sigbjørn Gjelsvik. Også det er et solid valg. 48 år gamle Gjelsvik var aktiv i Senterungdommen og Nei til EU på 1990-tallet. Han ble innvalgt på Stortinget i 2017, og var inntil tirsdag 12. april medlem av finanskomiteen. Han ble av mange nevnt som Senterpartiets favoritt til finansministerposten, men ble sittende igjen på Stortinget da de første statsrådene i regjeringen Støre ble presentert i oktober i fjor.

Det er selvsagt ikke ønskelig for noen regjeringssjef å måtte bytte statsråder på grunn av ytre omstendigheter. Jonas Gahr Støre har på kort tid mistet to statsråder på den måten, Enoksen nå og Hadja Tajik (Ap) tidligere i år.

Bjørn Arild Gram ser ut som et trygt valg i en slik situasjon. Kanskje er traust en enda bedre beskrivelse. Det samme kan man si om Sigbjørn Gjelsvik. Det er akkurat hva regjeringen og landet trenger nå.

