Putin skaper ny situasjon i Norden

Krigen i Ukraina har gjort finnene mer interessert i Nato-medlemskap. Russlands Vladimir Putin i ferd med å møte en nordisk nyorientering som er stikk motsatt av det han ønsker. Nato-alliansen kan komme til å rykke nærmere innpå russerne i en større del av Norden.

Nøytrale Finland har i dag en 1.340 kilometer lang grense med Russland. En fersk meningsmåling viser at 53 prosent av finnene ønsker at Finland blir medlem av Nato. 29 prosent vender tommelen ned. I fjor var det bare 26 prosent av finnene som ønsket Nato-medlemskap.

De baltiske landene har blitt et forbilde.

«Innbyggernes syn er absolutt i endring, og jeg tror at partiene og deres medlemmer også endrer synet, på grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen», sa Finlands statsminister Sanna Marin tirsdag. Hun og andre partiledere hadde da møttes for å vurdere hvordan politikerne skal møte kravet om en folkeavstemning om finsk Nato-medlemskap. De leter nå etter «den riktige veien å gå fram på».

Alexander Stubb, som både har vært statsminister og utenriksminister i Finland, er ihuga Nato-tilhenger. Overfor Klassekampen karakteriserer han den ferske meningsmålingen som historisk og et uttrykk for en radikal endring i den finske opinionen. Stubb tror neppe at Finland blir med i Nato med det første, og han presiserer klokelig at det er viktig å ikke ta store avgjørelser når man er «emosjonell og redd.»

Statsminister Sanna Marin varsler en oppdatert utenriks- og sikkerhetspolitisk redegjørelse og antyder allerede nå at det er behov for å øke forsvarsbudsjettet. Også i alliansefrie Sverige er det en økt Nato-interesse, men statsminister Magdalena Andersson har allerede vært klar på at krigen i Ukraina ikke vil endre Sveriges debatt om landet skal bli med i Nato eller ikke. Samtidig sier Andersson at det er behov for å gi det svenske totalforsvaret mer ressurser.

Det er en ny sikkerhetspolitisk virkelighet i Norden. Norge og Danmark er allerede medlemmer av Nato, og nå er Sverige og ikke minst Finland trolig på gli inn i forsvarsalliansen. De borgerlige partiene i Sverige vil ventelig bringe temaet inn i valgkampen opp mot høstens riksdagsvalg. Og i Finland har det altså skjedd et stemningsskifte. De baltiske landene har som Nato-medlemmer blitt et forbilde.

Vinterkrigen mot Russland i 1939 og 1940 har satt dype spor etter seg. Finland har derfor valgt nøytralitet og et tett diplomati overfor Sovjetunionen og Russland. Lenge har finner flest ment at det er best å stå utenfor Nato for ikke å irritere russerne, men nå konkluderer de tydeligvis med at det lønner seg å bli medlem. Det kan være risikabelt å stå alene når det stormer. Dersom Finland velger Nato-medlemskap, vil Sverige trolig følge etter.

