Marin: Finlands syn på Nato-medlemskap er i endring

– Innbyggernes syn er absolutt i endring, og jeg tror at partiene og deres medlemmer også endrer synet, på grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen, sa Marin tirsdag.

Hun og flere andre partiledere møttes tirsdag for å vurdere hvordan hun skal svare på en offentlig forespørsel om en folkeavstemning om Nato-medlemskap.

– Vi vil vurdere den riktige måten å gå fram på, sa Marin.

En meningsmåling gjort på vegne av kringkasteren Yle mandag viste at det for første gang er et flertall i Finland for å bli med i forsvarsalliansen – 53 prosent svarte at de ønsket at Finland skulle bli medlem.

