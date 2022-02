Jeg har foreløpig bare ett ønske til Jens Stoltenberg som ny sentralbanksjef: At vi ikke legger om hele økonomien til kryptovaluta med én gang, men får en overgangstid for å venne oss til fenomenet. Denne «blokkjeden» som så mange tror er selve fremtida, men som andre synes høres urimelig kryptisk ut. Sparepengene deres ligger godt forvart mellom madrassen og sengebunnen, og de liker fortsatt å ha noen grunker i portemoneen til daglig bruk.

Selv har jeg så vidt vent meg av med å bruke kontanter de siste to årene. Faren er avgjort til stede for å være en gammel mann som forkaster ny teknologi. Jeg er likevel ikke mot digitale løsninger på alle plan. Denne kommentaren blir skrevet helt uten bruk av penn, blekk og papir. Jeg er også innforstått med at verden trenger nye økonomiske modeller. At alle i framtida skal leve av å klippe håret på hverandre er ikke er noe for meg. Jeg forsøker derfor å både forstå og å akseptere at kryptovaluta er teknologi som kan gjøre oss alle rike, bare vi er villige til å satse alt vi har igjen av gammeldagse penger, og ser bort fra strømprisene som stiger mens det «graves» etter nye bitcoins for oss.

Mange forklarer blokkjede-fenomenet ved å sammenligne med gullstandarden. Vi har ikke mye bruk for gull i en krisesituasjon, men gullreservene er inntil videre verdt i sin vekt i, ja, dere vet. Og så er det liksom noe som glimrer med alt som er gull. For nøyaktig 50 år siden sang Neil Young for første gang «I’ve been a miner for a heart of gold». Det hadde ikke vært like estetisk skjønt med «a miner for a heart of Ethereum».

Fenomenet har også nådd kunsten. Investeringene i kryptovaluta har nådd et nytt nivå med NFT – Non Fungible Tokens, eller Noe Forbanna Tull, som noen også liker å kalle det. Dette er for eksempel bilder som ser ut som de er laget på datamaskiner fra 80-tallet, med originalfiler som selges for mer penger enn det fantes i verden for 40 år siden. Uforståelig for meg, men jeg er ikke stor på det: Hvis noen samlere av kryptokunst vil eie originaldokumentet til denne artikkelen, så kan jeg alltids lage en link, og overføre den over for noen millioner kroner.

Det er ingenting jeg får så mye algoritmisk styrt reklame for som kryptovaluta. La dette være et gledelig eksempel på at algoritmene fortsatt ikke vet alt. Jeg er nemlig ikke i markedet her. Jeg er også lite imponert, kanskje bare litt perverst forundret av reklamefilmen med actionhelten Matt Damon, der han sammenligner investering i kryptovaluta med å bestige de høyeste fjell, være den første i en flymaskin eller bli romfarer. «Fortune favours the brave» er budskapet hans, eller «lykken står den kjekke bi», som det kanskje blir på mindre svulstig norsk. Så kjekk er nok ikke jeg. Jeg blir aldri en av de dristigste som vi ser i tv-serier som «Exit» eller «Succession». For jeg er feig! «Consider your risk appetite» står det med svært små bokstaver når reklamefilmen er ferdig. Jeg kan bare konkludere med at min appetitt på risiko er lav. Jeg har knapt nok gått ut på hålka i januar.

