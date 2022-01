Underbuksehumor: Kan vi forsvare gamle truser i Forsvaret?

Mens nyhetene koker over med militære troppeforflytninger og trefninger andre steder i verden må norske soldater heretter levere fra seg underbuksene når de dimitterer. Jeg tenker vi skal være glade for at det er dette som er årets første nyhet fra Forsvaret, i stedet for at vi er i ferd med å sende fredsbevarende styrker inn i Sverige.

Dette har lenge vært et av de fremste insentivene med å gjennomføre førstegangstjenesten: Å få med seg undertøyet hjem. Nå er det slutt på dette frynsegodet. Nye soldater må arve frynsete undertøy fra forrige kull. Dette var en midlertidig ordning på grunn av problemer med leveranser tidlig i pandemien, men blir nå permanent, siden Forsvaret ser ut til å ha fått kronisk utstyrsmangel.

[ Ny sesong: "Hver gang vi møtes" forandrer det norske musikklivet ]

Jeg var i militæret selv for 40–50 år siden, så dette trodde jeg at jeg visste alt om. På samme måte som alle som hadde et sterkt anfall av influensa på denne tida nå vet alt om smittevern. Vi gikk til vaskeriet og leverte inn skittentøyet hver uke, i alle fall en gang i måneden, og kunne ikke forlange å få de samme trusene og sokkene som ble innlevert forrige gang tilbake. Nå viser det seg at disse i mange år siden har vært til «odel og eie», etter at soldatene fikk ansvaret for vask av personlig bekledning og utstyr (militærfaglig kalt PBU) selv.

Mange har imidlertid viktigere oppgaver å gjøre i tjenesten. Forsvarets Forum forteller at mange i hektiske perioder har brukt vaskeprogrammet Superlyn15, som vasker klærne i kaldt vann i 15 minutter. Rykter om at dette førte til skabb, brennkopper og fotsopp ble avvist. Så farlig skal det ikke være i det militære.

[ Klassisk toppmøte: Lise Davidsen, Leif Ove Andsnes og Edvard Grieg ]

På bildene som Forsvaret viser fram av sine underbukser, ser de nærmest alminnelige ut. De vi fikk utlevert i mine guttedager var definert som «bukse, under, vinter, lang», Jeg tenker på min egen misnøyes vinter på Gardermoen, hvor lite disse benklærne strakk til alle morgenene i 30 minusgrader (dette stemmer ikke helt med statistikken fra Meteorologisk institutt, men de må huske feil). Vi gikk med «bukse, under, vinter, lang» til tida omsider var inne for «bukse, under, sommer, kort». Ingen av disse fasongene var noe man som 20-åring ville ha med videre i livet, da man håpet at neste avkledning foran andre skulle skje under mer stemningsfulle forhold. Jeg hadde derimot i mange år med meg hjem maskingevær og en kasse skarpe skudd til oppbevaring innerst i klesskapet, men det var ikke noe man gikk med til hverdags.

[ De beste norske jazzplatene fra 2021 ]

Jeg kan ikke huske at vi klagde over at vi ikke fikk termoaktivt undertøy, ullfrotté eller rhovyl, slik de nå diskuterer fram og tilbake på et nettsted for spesielt interesserte. De har like mange synspunkter på optimalt undertøy som andre hadde da det fortsatt ble diskutert hvilke jagerfly vi skulle kjøpe. F-16-flyene vi har hatt fases nå ut etter 40 år i tjeneste. Jeg vet ikke om undertøyet er beregnet på å vare like lenge. De nye F-35-flyene koster tross alt 90 milliarder kroner. Man kunne fått mye undertøy for den prisen. Samtidig skal vi ikke se bort fra avskrekkingseffekten av gamle, velbrukte truser.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen