Gi oss nytt koronapass

Regjeringen har bedt helseetatene vurdere differensierte smitteverntiltak. Et koronapass tilpasset dagens situasjon kan være en viktig del av løsningen. Da kan det bli mulig å oppheve den nasjonale skjenkestoppen og la vaksinerte få gå på konserter, kulturarrangementer og restauranter. De uvaksinerte må beskyttes mot seg selv og fellesskapet siden de representerer økt risiko for å bli alvorlig syke. På den måten kan større deler av hardt rammer virksomhet holdes i gang selv om det er betydelig smitte blant oss.

Det er ikke uproblematisk med en slik forskjellsbehandling, men alternativet er strengere smitteverntiltak enn høyst nødvendig. De uvaksinerte må finne seg i at de for eksempel ikke kan få servert øl til maten på en restaurant. De må nøye seg med å drikke alkohol hjemme, slik vi alle nå har måttet gjøre i snart en måned. Det er på sin plass å gjenta oppfordringen om at alle må la seg vaksinere. Men vaksinetvang er ingen klok vei å gå. Det kan skape enda større motsetninger.

Hvorfor bruker regjeringen så lang tid?

En stor andel av den norske befolkningen er nå vaksinert med både første, andre og tredje dose. Det nye omikron-viruset er riktignok mer smittsomt en tidligere varianter av korona, men det synes klart at omikron gir mindre risiko for alvorlig sykdom og død.

Samtidig er det et faktum at brorparten av de korona-innlagte på sykehus er uvaksinerte. Deretter følger de med dårlig immunforsvar og underliggende sykdommer. Fullvaksinerte havner i beskjeden grad på sykehus og blir enda sjeldnere alvorlig syke. Det er på denne bakgrunn at det nå bør innføres en oppdatert variant av koronapass. Her må det gjennomføres nye smittevernvurderinger og juridiske avklaringer. Fra regjeringshold varsles det at forskrifter for en slik betydelig omlegging må sendes på høring.

Det er god grunn til å spørre seg hvorfor regjeringen bruker så lang tid på å få på plass et nytt system for koronapass. Dette burde ha vært forberedt allerede tidlig i fjor høst. Hjemmelen som Stortinget ga i juni 2021 åpner for begrenset bruk av koronapass hvis det kan begrunnes smittevernfaglig. Problemet før jul var at det hersket usikkerhet om i hvilken grad vaksinen beskytter mot omikronvarianten. Derfor vendte helsemyndighetene tommelen ned for koronapass.

Utfordringen er å endre kartet etter terrenget. Den juridiske og smittevernfaglige vurderingen av den nye situasjonen burde ha vært gjort allerede i fjor. På sin pressekonferanse 15. desember gikk statsminister Jonas Gahr Støre langt i å love oss koronapass som en løsning. Nå har det gått én måned og dette passet er dessverre ennå ikke på plass. Mens gresset gror, så dør kua.

