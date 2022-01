På vikende front i Viken

Det er full strid i Arbeiderpartiet om Viken fylkeskommune skal oppløses eller ikke. Styret i Akershus Ap vil beholde giganten. Dermed er det høyst usikkert om Østfold, Akershus og Buskerud gjenoppstår som egne fylker. Tirsdag kveld bestemmer Akershus Ap seg, og 5. februar fatter Viken Ap det endelige vedtaket som i realiteten avgjør storfylkets skjebne. Den formelle avgjørelsen blir fattet når Viken fylkesting samles 23. og 24. februar.

Ap/Sp-regjeringen har lovet at storfylket skal oppløses dersom fylkestinget i Viken ber om det. Tilsvarende gjelder for de andre fylkene som er slått sammen med tvang. Finnmark og Troms har allerede sendt foreløpig søknad om å få gå hver til sitt. Også i Innlandet kan det bli skilsmisse slik at Oppland og Hedmark gjenoppstår. En utbryter fra Ap har sørget for at det nå blir folkeavstemning i Innlandet om spørsmålet.

I utgangspunktet burde saken være grei også for Vikens del. Den politiske plattformen for partiene som styrer Viken gir nemlig klar beskjed om skilsmisse. «Fylket er en lite hensiktsmessig konstruksjon», heter det i plattformen som Ap, Sp, SV og MDG snekret sammen etter lokalvalget i 2019. Siden den gang har både MDG og SV forlatt fylkesrådet, men det er en annen historie.

De nye fylkeskommunene så dagens lys 1. januar 2020. 19 fylkeskommuner ble da til 11. Dette kom som følge av en hestehandel mellom de borgerlige partiene på Stortinget og et konkret forslag fra Erna Solbergs regjering. Bakteppet er at både Høyre og Fremskrittspartiet vil fjerne fylkeskommunen som forvaltningsnivå, men dette er det ikke flertall for på Stortinget. På den annen side har Venstre og KrF ivret for å styrke det regionale leddet.

Større fylker ble da kompromisset. Størst motstand har det vært mot sammenslåingen av Troms og Finnmark. Men også storfylket Viken er det omtrent ingen som føler eierskap til. Viken har 1,2 millioner innbyggere og strekker seg fra Halden til Hallingdal. Problemet er at eksempelvis haldensere og hallingdøler har lite til felles.

Men styret i Akershus Arbeiderparti innstiller enstemmig på å opprettholde Viken. To av Støre-regjeringens statsråder står sentralt i dette renkespillet. Utenriksminister Anniken Huitfeldt er nemlig leder i Akershus Ap, og kunnskapsminister Tonje Brenna sitter i styret. Tonje Brenna er ingen hvemsomhelst i denne striden. Hun ledet nemlig fylkesrådet i Viken inntil hun ble minister i oktober 2021.

For å gjøre det komplekse bildet enda mer innfløkt må det nevnes at fylkesrådet, som nå ledes av Siv Henriette Jacobsen, har innstilt på at Viken skal deles opp slik at de gamle fylkene gjenoppstår som fylkeskommuner. Østfold Ap ivrer for en slik oppdeling. Det samme gjør ledelsen i Buskerud, anført av fylkesleder Martin Kolberg.

Og nå murres det på grunnplanet i Akershus. Anniken Huitfeldt & co. kommer til å møte motstand på tirsdagens møte, som for øvrig skjer på Teams. Akershus er den største grupperingen i Viken Arbeiderparti og kan fort få flertall for å beholde Viken på det avgjørende representantskapsmøtet 5. februar. Noen utbrytere fra Buskerud kan sikre et slikt utfall. På den annen side kan utbrytere i Akershus vippe resultatet den andre veien.

Det vil naturlig nok koste noen millioner kroner å oppløse Viken. Fylkesrådet antyder en prislapp på mellom 310 og 440 millioner kroner. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har lovet å betale for skilsmissen. Dette er jo en kostnad som Erna Solbergs regjering i realiteten har påført velgerne det som tidligere var tre godt fungerende fylkeskommuner.

På den annen side bruker nestlederen i Akershus Ap, Øystein Slette, denne ekstraregningen som argument for å beholde Viken. For noen i dette fylkeslaget ligger det også en underliggende maktpolitisk begrunnelse bak. Veien til makt synes nemlig å gå gjennom Viken, ikke Akershus. Det har lenge vist seg vanskelig å få rødgrønt flertall i Akershus, siden Høyre står veldig sterkt i Asker og Bærum. Det er 30 år siden det ble valgt en Ap-politiker som fylkesordfører i Akershus. Gjennom Viken blir det lettere for Ap å få makt, takket være god oppslutning i Østfold og Buskerud.

Det hører med til historien at Viken har latt være å realisere planene om nytt administrasjonsbygg i Sandvika. Begrunnelsen var at det ville bli skilsmisse dersom de rødgrønne vant valget i 2021. Her er vi ved sakens kjerne. Viken er og blir en håpløs konstruksjon. Rødgrønne politikere kom med klare valgløfter om at Viken skulle løses opp. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum var krystallklar.

Beskjeden fra Østfold og Buskerud var også klar. Listetoppene til Østfold Ap kom med et felles løfte 5. august i fjor. Buskeruds Masud Gharahkhani sa det på følgende måte: «Dersom det blir en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, så blir det oppløsning. Ferdig snakka». Ap-leder Jonas Gahr Støre kom med uttalelser som heller ikke burde være til å misforstå.

Det etterlatte inntrykket var derfor ikke til å ta feil av. Tvangsekteskap er ingen god løsning. På denne bakgrunn vil Arbeiderpartiet svikte velgerne dersom styret i Akershus Ap til slutt vinner fram i striden om Viken. Samtidig vil det være et slag i ansiktet på Trygve Slagsvold Vedum og et spark på skinnleggen til Jonas Gahr Støre. Ap kan også risikere å miste Sp som samarbeidspartner i Viken.

Men det viktigste bør være forholdet til velgerne i Østfold, Buskerud og Akershus. Ap og Sp sliter på nasjonale meningsmålinger. Regjeringsprosjektet har så langt ikke båret frukter, snarere tvert om. Det vil være å bære ved til bålet dersom tvangsekteskapet Viken opprettholdes av politikere på vikende front. Da venter det en fortjent straff ved lokalvalget 2023. Sviket bør heller ikke være glemt når vi kommer til stortingsvalget i 2025. Velgere som blir lurt, skal være nådeløse. Det er den gode prisen i et demokrati.

