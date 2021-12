Sårbare superhelter

De mest oppdaterte tallene vi har fra Premier League viser at bare 68 prosent av fotballspillerne i ligaen er fullvaksinert. Det kommer altså etter ett år de samtlige spillere i Premier League omtrent daglig har hatt muligheten til å vaksinere seg, og etter gjentatte smitteutbrudd utsatte en haug med runder forrige sesong. Nå er vi tilbake der igjen, med utsatte kamper en masse.

Premier League er veldig vare med å gi ut vaksineinformasjon, slik at de mest oppdaterte tallene for ligaen samlet sett er fra midten av oktober. Men enkelte av klubbene er mer åpne, slik at vi vet at for eksempel i Liverpool, Wolves, Leeds og Brentford er alle spillerne fullvaksinerte. Det gir ingen mening, og spiller heller ingen rolle, i å spekulere hvilke klubber som drar ned snittet, men i minst tre klubber er det under 50 prosent av spillerne som er vaksinert. Det vi kan slå fast er at det i likhet med den generelle befolkningen for øvrig også er mange vaksinemotstandere blant Premier League-spillerne og andre sportsfolk som ikke vil vaksinere seg.

De to mest kjente eksemplene er kanskje Bayern München-spilleren Joshua Kimmich og tennisspiller Novak Djokovic. Førstnevnte skapte stor furore i Tyskland da han oppga at han ikke hadde vaksinert seg, og ble en helt for vaksinemotstanderne da han ga uttrykk for sin skepsis. Det førte til at han ble satt ut av laget, og etter hvert ble Kimmich og hans lagkamerater som ikke hadde vaksinert seg trukket i lønn. Bakgrunnen klubben ga var at de gjennom å ikke være vaksinerte førte til at klubben tapte inntekter gjennom å ikke kunne spille kamper eller trene som normalt.

Ifølge britiske medier er det flere av Premier League-klubbene som ser på muligheten for å gjøre det samme, etter at klubb etter klubb har måttet utsette sine kamper. Ekstrakostnadene knyttet til det pluss tap av inntekter gjør at de vurderer å se om det er lovlige måter de kan trekke spillerne sine i lønn på, noe spillerforeningen i England selvsagt er rasende for. Uansett om du er fullvaksinert, og i tillegg har fått en tredje vaksinedose, kan du bli smittet av den nye omikron-varianten, men regelverket for uvaksinerte og vaksinerte spillere er vidt forskjellige i Premier Leagues koronaregler.

Der vaksinerte spillere kan teste seg ut av både å bli smittet selv, men også nærkontakt med andre smittede, må uvaksinerte isolere seg i ti dager. Det gjør at uvaksinerte spillere både mister trening, og må stå over kamper, og i Championship er det én klubb som bare har sju spillere på treningsfeltet fordi alle de andre er i isolasjon skriver The Athletic. EFL, som styrer de tre divisjonene under Premier League, slapp nye tall denne uka som viser at i de tre divisjonene samlet sett er det bare 59 prosent som er vaksinert. Enda mer bekymringsfullt viser rapporten at hele 25 prosent ikke vil vaksinere seg.

Med nesten 90.000 nye tilfeller bare på torsdag, er det ikke rart det blir smitteutbrudd også blant spillere og støtteapparat i de fire øverste ligaene i England. I Joshua Kimmichs tilfelle fikk han korona, som har holdt han ute av fotballen lenge, og han har nå tatt vaksinen. Midtbanestjernen sa at han var bekymret for bivirkninger og sykdom knyttet til vaksinen, og var redd det ville gå utover hans prestasjoner på banen og følte at han ikke trengte å ta vaksinen så lenge han følte seg frisk.

Igjen er det meningsløst å spekulere i alle grunnene fotballspillere har for ikke å vaksinere seg, og når selv de som er trippelvaksinert blir smittet kan det virke som vaksinene ikke virker, men selv topptrente idrettsutøvere slipper ikke unna koronaviruset. Det er bare smålig og egoistisk å sette deg selv, dine nærmeste, medspillerne dine og kollegene i fare ved å ikke vaksinere deg. Med klubbenes medisinske apparat er det ingen grunn til å ikke få det gjort pronto!

